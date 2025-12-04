宏福苑火災｜陳克勤：事發時是民建聯區議員籲疏散　怒斥中傷詆毀

民建聯今日（4日）在社交平台發布影片，主席陳克勤表示該黨選情非常嚴峻，有別有用心的人企圖「以災亂港」、抹黑民建聯，「我喺呢到嚴厲譴責呢啲毫無事實根據、極不負責任的中傷同詆毀！」他指，民建聯在支援災民的前線，「我好記得，喺火災發生嘅一刻，係我哋民建聯區議員攞住大聲公，不斷咁呼籲居民撤離同疏散。」



陳克勤指，火災時民建聯區議員用大聲公呼籲居民撤離。（民建聯Facebook）

陳克勤在片中表示，無情大火，灼痛香港社會的心，民建聯一直走在支援災民最前線，第一時間暫停所有的選舉工程，調動一切可以調動的資源和網絡，全力去支援災民。

他指，民建聯大埔支部成立了緊急支援中心；開設了兩條WhatsApp的熱線；義工逐個到庇護中心去關心居民的情況等。他指共接觸了超過1000個住戶，為他們送上關懷和安慰。

民建聯拍片，主席陳克勤譴責抹黑和詆毀。（民建聯Facebook）

陳克勤怒斥：有人企圖以災亂港 利用災情抹黑民建聯

陳克勤指，有些別有用心的人，企圖以災亂港，利用今次的災情去抹黑民建聯。他指，民建聯會要求政府獨立、全面地去調查整件事，堵塞和監管現在制度的漏洞，要一查到底，追究責任，還死傷者一個公道。

民建聯拍片斥有人詆毀，指一直關注災民情況。（民建聯Facebook）

陳克勤：民建聯選情嚴峻 需市民支持入議會落實改革

此外，他表示要「痛定思痛」，在議會裡推動大廈維修工程監管制度的改革。最後他表示民建聯選情非常嚴峻，需要得到市民手上的一票，才能在議會內落實改革的方案，呼籲市民12月7日出來投票、堅定支持民建聯。

陳克勤是立法會選舉新界東北候選人，其他候選人還有新民黨李梓敬、無申報政治聯繫的黃頴灝、工聯會古偉冰、經民聯鄧肇峰。