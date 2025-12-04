基孔肯雅熱｜青衣爆疫　3曾外遊患者病毒基因相同　轉本地個案

衞生署衞生防護中心上周五（11月28日）公布，一名居於青衣曉峰園、曾到海南三亞市和深圳的63歲男子，對基孔肯雅病毒呈陽性反應，當時中心將他列作輸入個案。中心今日（4日）表示，該名男病人樣本的基因分析結果顯示，其病毒的基因排序與早前公布另外兩宗由輸入轉作本地個案的患者完全相同，顯示三人有共同感染源頭。



三人在青衣北的活動範圍有重疊，主要涉及青衣市中心一帶及青衣自然徑附近，中心現將該個案判定為本地感染個案，是今年以第九宗。



一名居於青衣曉峰園、曾到海南三亞市和深圳的63歲男子，11月28日公布時當時被列作輸入個案，但其病毒基因排序與早前公布另外兩宗青衣本地個案完全相同，故判定為本地感染個案。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心表示，上周五公布的一宗輸入個案，涉及一名63歲居於葵青區的男病人。中心已完成對該名男病人樣本的基因分析工作，結果顯示其病毒的基因排序與早前公布的兩宗本地個案完全相同，顯示三人有共同感染源頭，但與其他本地或輸入個案的基因排序不同。

初步調查顯示，該男子曾於11月9至14日及11月19日，分別到訪海南省三亞市和廣東省深圳市。他於11月25日出現關節痛，並於11月27日出現發燒及皮疹，同日到仁濟醫院急症室求醫，獲安排留院在無蚊環境下接受治療，當時情況穩定。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

中心又指，三人在青衣北的活動範圍有重疊，主要涉及青衣市中心一帶及青衣自然徑附近。基於流行病學調查及基因數據分析，中心現將該個案判定為本地感染個案。現時該群組共涉及三名病人。中心又指，政府自上月底已在青衣加強蚊媒防控措施，及進行個案主動追蹤工作，因此新增的本地個案對現時整體的風險評估沒有太大影響。

本港今年累計錄得77宗基孔肯雅熱確診個案中，九宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。