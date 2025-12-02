基孔肯雅熱｜居東區耀東邨64歲婦確診　上月底曾訪廣州一星期

衞生防護中心表示，最新錄得一宗感染基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名居於耀東邨的64歲婦人。患者曾於11月21日至27日到訪廣州，30日開始發燒及關節痛，同日到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，目前情況穩定。她的3名家居接觸者，包括一名同行到廣州市的人士，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。



基孔肯雅熱以蚊為媒介傳播。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

患者同行者暫無出現病徵

個案涉及一名64歲婦人居於東區耀東邨。初步調查顯示，她於於11月21日至27日到訪廣州，星期日（30日）出現發燒及關節痛，同日到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。她的3名家居接觸者，包括一名同行到廣州市的人士，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

列輸入個案 本地感染個案維持7宗

由於病人在潛伏期曾到訪廣東省，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會把個案通報廣東省衞生當局。衞生防護中心表示，本港今年累計錄得76宗基孔肯雅熱確診個案，七宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

中心續稱，自本年初至9月30日，全球40個國家／地區呈報了445 271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。雖然北半球已進入冬季，但受氣候變化影響，亞熱帶及部分溫帶地區的氣溫仍然偏高，適合蚊媒滋生，加上基孔肯雅熱在全球多國持續爆發，輸入風險仍然存在，市民外遊前必須注意當地情況。