基孔肯雅熱｜居東涌裕東苑食環署職員確診　上月底到青衣參與滅蚊

衞生署衞生防護中心今晚（1日）公布，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱本地個案。59歲女患者居於東涌裕東苑，初步調查顯示，她在11月28日出現發燒及關節痛，昨日（30日）到北大嶼山醫院急症室求醫。她為食物環境衞生署職員，於11月24日（潛伏期內）在青衣自然徑一帶參與控蚊滅蚊行動，並報稱期間曾被蚊叮咬。



東涌裕東苑。（資料圖片）

青衣自然徑。（資料圖片／黃學潤攝）

患者11.24到青衣自然徑一帶參與滅蚊 報稱曾被蚊叮咬

衞生防護中心表示，女病人獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。初步調查顯示，病人在潛伏期內不曾外遊，屬本地感染個案。中心指患者為食環署職員，於11月24日（潛伏期內）在青衣自然徑一帶參與控蚊滅蚊行動，並報稱期間曾被蚊叮咬。

衞生防護中心 ：較大可能於青衣工作被蚊叮咬而受到感染

衞生防護中心未發現她在潛伏期內的其他活動地點與早前確診個案曾到訪的地點有重疊。中心認為，病人較大可能於當日在青衣自然徑一帶工作時被蚊叮咬而受到感染，與近期青衣的兩宗本地個案有流行病學關連。

病人與約40名工作人員於十當日一同在青衣自然徑一帶進行控蚊滅蚊行動。另外，她有三名家居接觸者。全部人暫時沒有出現病徵，中心會向他們提供醫學監察及健康建議。如有需要，中心會安排化驗檢測。本港今年累計錄得75宗基孔肯雅熱確診個案，七宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

部分確診個案報稱曾在青衣自然徑行山期間被蚊叮咬

中心指出，就近期在青衣居住的輸入及本地個案，在接獲通報後已即時進行流行病學調查及把他們的活動地點通知食環署，以進行控蚊滅蚊行動。鑑於部分確診個案報稱曾在青衣自然徑行山期間被蚊叮咬，中心評估該徑風險較高。

為審慎起見，中心自11月23日起呼籲近日曾在青衣北一帶活動或在青衣自然徑行山的人士，若出現相關病徵，應盡快求醫，並致電中心早前設立的查詢熱線2125 2373。熱線每日上午9至晚上8時運作。中心接獲兩名有輕微病徵的人士致電查詢，並已安排他們進行抽血檢查，兩人的樣本均對基孔肯雅病毒呈陰性。

食環署已針對數位患者曾到訪的青衣自然徑一帶，進行密集式霧化處理以殺滅成蚊，在合適的地方使用大型超低微量噴霧器及試用滅蚊機械狗，以提升工作成效。

署方亦設置新型捕蚊器、清理可引致積水的棄置容器和垃圾、以及在無法即時處理的積水地方施放蚊油或殺幼蟲劑。食環署亦已要求相關部門在青衣自然徑加強清除潛在蚊子滋生地。食環署同時向該處行山人士派發宣傳單張，呼籲市民提防蚊患。食環署亦舉行跨部門地區滅蚊專責小組會議，討論有關情況的最新發展，並因應需要作出部署，協調各相關部門及持分者在其管轄範圍內加強防蚊滅蚊。