基孔肯雅熱｜元朗錦繡花園67歲女居民確診　發病前北上中山及廣州

衞生署衞生防護中心（30日）公布錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。患者為一名67歲婦人，居於元朗錦繡花園。初步調查顯示，她於本月15日至16日及20日至23日分別到訪廣東省中山市及廣州市。她在上周五（28日)出現關節痛，同日到博愛醫院急症室求醫，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。



居於元朗錦繡花園的一名67歲婦人，北上回港後確診基孔肯雅熱。（資料圖片／梁鵬威攝）

中心表示，病人獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的五名家居接觸者及五名同行到中山市及廣州市的人士，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察；由於病人在潛伏期曾前往受基孔肯雅熱影響的地方旅遊，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得74宗基孔肯雅熱確診個案，六宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

衞生署衞生防護中心表示，今日本港錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。（資料圖片）

中心表示，就近日在青衣居住的輸入及本地個案，在接獲通報後已即時進行流行病學調查，及把他們的活動地點通知食物環境衞生署，以進行控蚊滅蚊行動。鑑於部分確診個案報稱曾在青衣自然徑行山期間被蚊叮咬，中心評估該徑風險較高，為審慎起見，中心自本月23日起呼籲近日曾在青衣北一帶活動或在青衣自然徑行山的人士，若出現相關病徵，應盡快求醫，並致電中心早前設立的查詢熱線2125 2373。

衞生署衞生防護中心表示，部分基孔肯雅熱確診個案報稱，在青衣自然徑行山期間曾被蚊叮咬，中心認為該處風險較高。（資料圖片）

中心接獲兩名有輕微病徵的人士致電查詢，並已安排他們進行抽血檢查，兩人的樣本均對基孔肯雅病毒呈陰性。中心本周亦已透過基層醫療署通知葵青區內約130名基層醫療醫生，呼籲他們留意病人是否有相關病徵，並安排相關病人進行血液化驗，中心的公共衞生化驗服務處會提供免費檢測服務。中心的流行病學調查仍然繼續。政府各相關部門已經針對所有輸入個案加強蚊媒防控措施，以及在當區進行個案主動追蹤工作，因此近日青衣的兩宗本地個案對現時整體的風險評估沒有太大影響。