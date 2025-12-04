宏福苑大火｜地產建設商會周五商地盤禁煙　短片見地盤警告即炒魷

大埔宏福苑五級火，有居民指大維修工程期間，多次有工人在地盤吸煙。有地產發展商近日列出告示，警告工人切勿攜帶煙包進入地盤，否則罰款5,000元，並「立即趕出地盤，永不錄用」。地產建設商會執委會主席梁志堅今日（4日）表示，商會最快明天（5日，星期五）開會，討論是否在地盤全面禁煙。



大埔宏福苑火災過後，11月30日所見，有的全幢薰黑，有的受損嚴重，4,000人的美好家園付之一炬。（資料圖片／夏家朗攝）

近日網上流傳，恒基兆業地產集團一地盤貼出告示警告工人切勿攜帶煙包進內，否則罰款5,000元及永不錄用。（Threads@wakarimasu__）

恒基地盤貼出告示禁工人帶煙包內進 一經發現罰款兼永不錄用

大埔宏福苑五級火，起火原因仍在調查，但除了棚網、發泡膠，不少居民亦將矛頭指向有工人吸煙，亦令工人在地盤吸煙的風險廣受關注。近日網上流傳，恒基兆業地產集團一地盤貼出告示警告工人切勿攜帶煙包進內，否則罰款5,000元，並「立即趕出地盤，永不錄用」。

據了解，通告張貼地點為恒基深水埗巴域街地盤，大埔宏福苑大火發生後，建築商頒令旗下地盤禁煙，並要求在地盤吸煙的工友馬上離開，但相關通告並非由恒基發出，而是大判所發。

有網上流傳影片顯示，有管理層代表向工友頒布「永久禁煙令」。（threads@andycheung1972影片截圖）

工地內發現煙頭 判頭仍要揹黑罰則$6000

有網上流傳影片顯示，有管理層代表向工友頒布「永久禁煙令」，稱「如果你本人被我哋捉到食煙，你哋需要離開呢個地盤」，甚至會被總公司列入「黑名單」，以後不得參與其公司的建築項目。

管理層又向判頭表示，要在工地內發現煙頭，即使捉不到吸煙工人，「咁你哋2位判頭唔好彩，你哋被我哋罰6,000蚊，你有責任去監管」。

（threads@ykhho0102影片截圖）

另外，著名地盤KOL年輕地盤仔「浩仔」（threads@ykhho0102）也上載一張地盤通告，指由12月2日起地盤內全面禁煙，違者會被即時逐出地盤。

地產建設商會梁志堅：支持地盤禁煙 相信會員都會跟隨

地產建設商會最快明天開會，討論是否在地盤全面禁煙，若會議達成共識，將發指引予各發展商。執委會主席、會德豐董事會主席梁志堅向傳媒表示，支持地盤禁煙，認為承建商對此有責任。他又指，指引雖然並非強制執行，但相信會員都會跟隨。