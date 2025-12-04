宏福苑大火｜地盤禁煙影片曝光　管理層︰違者永久逐出兼列黑名單

大埔宏福苑發生五級大死造成死傷枕藉，逾百居民喪命，過千人流離失所，慘劇引來各界關注地盤工人在工地吸煙的惡習。網上流傳1條影片，顯示管理層代表向眾多工友頒布「永久禁煙令」，強調「如果你本人畀我哋捉到食煙，你哋需要離開呢個地盤」，甚至會被總公司列為「黑名單」，以後不得參與其公司的建築項目。而一旦地盤內發現煙頭，就算捉不到吸煙工人，判頭亦會因監管不力而被罰款6,000元。



另有照片顯示，其他地盤張貼告示，寫明「2025年12月2日起，地盤範圍內全面禁煙，違者即時逐出地盤」，有工人形容是「正式全面改革」，甚至要查袋，檢查有否香煙。



大量網民留言支持「永久禁煙令」，指出「應該一早就要，食乜X嘢煙」、「要由呢一刻開始形成『喺地盤食煙係唔應該』嘅意識」、「感謝工人齊心合力」。



地盤內眾多工人圍成一圈，1名管理層站在圈內中心。（threads@andycheung1972影片截圖）

管理層宣布「呢個地盤唔准食煙，如果你本人畀我哋捉到食煙，你哋需要離開呢個地盤」，其次永久逐出公司所有建築項目」。（threads@andycheung1972影片截圖）

地盤內不得吸煙 違者以後無法參與公司項目

樓主在threads上載1條影片，長約40秒，地盤內眾多工人圍成一圈，1名管理層站在圈內中心，宣布「所有工人大家留意，第一呢個地盤唔准食煙，如果你本人畀我哋捉到食煙，你哋需要離開呢個地盤」，其次以後公司所有建築項目，「你哋入唔到㗎啦，因為我會將你哋嘅名畀咗我哋總公司」。

只要在工地內發現煙頭，即使捉不到吸煙工人，管理層指出「咁你哋2位判頭唔好彩，你哋被我哋罰6,000蚊，你有責任去監管」。（threads@andycheung1972影片截圖）

無法提到吸煙工人 判頭會因監管不力被罰6,000元

該名代表進一步公布「延伸罰則」，只要在工地內發現煙頭，即使捉不到吸煙工人，「咁你哋2位判頭唔好彩，你哋被我哋罰6,000蚊，你有責任去監管」，在場工友屏息靜氣了解公司「永久禁煙令」，當時鴉雀無聲，少數人微微點頭示意，該名代表一度提及公司名稱。

另有網民上載其他地盤張貼告示，寫明「2025年12月2日起，地盤範圍內全面禁煙，違者即時逐出地盤」。（threads@ykhho0102圖片）

其他地盤張貼禁煙告示

另有網民在其threads帳號上載其他地盤張貼告示，寫明「2025年12月2日起，地盤範圍內全面禁煙，違者即時逐出地盤」，樓主指出自己入行數年，「從來唔曾食煙的師傅係極少，最多都係戒咗」，「有問題嘅係火車頭、亂扔煙頭、（喺）唔合規定嘅地方食」，但目前工作的地盤正式全面禁煙，甚至需要查袋，檢查工友有否攜煙，相信該名網民本身是非煙民，加上是業界網紅，直言「唔查我袋就放咗我入去」。

大埔宏福苑五級火災傷亡慘重。（資料圖片）

網民︰支持禁煙

許多網民留言支持做法，「支持禁煙」、「煙鏟工人永久失業」、「有咩工可以畀你一邊工作一邊食煙，份份都唔得㗎啦，啲人要食都係自己出街搵個位食」，亦有人慨嘆「鑊鑊都要發生大事先會嚴格執行」。

