宏福苑大火｜政府災民生活津貼增至每戶10萬　捐款基金不設二維碼

大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡，如何安置災民成為社會關注的焦點問題之一。民政及青年事務局長麥美娟今晚（4日）公布，考慮到天氣漸凍，災民需要添置衣物，當局發給災民的生活津貼，每戶由5萬元倍增至10萬元。



另外，麥美娟又提醒，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」的捐款途徑並無二維碼（QR CODE），只有轉數快、AlipayHK、WeChat Pay HK及銀行轉帳，提醒市民小心受騙。



「大埔宏福苑援助基金」最新累計總額約28億元

政府正處理大埔宏福苑五級火災的善後工作，民政及青年事務局長麥美娟今日公布，截至今日中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」籌得外界捐款25億元，若連同政府投入的3億元啟動資金，即基金總額約為28億元。

麥美娟指，政府早前宣布向每名死難者家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，目前已發放52宗個案。

民青局局長麥美娟今日（4日）表示，政府向宏福苑災民每戶發放的生活津貼倍增至10萬。（林子慰攝）

基金捐款只限轉數快、AlipayHK、WeChat Pay HK及銀行轉帳

麥美娟強調「大埔宏福苑援助基金」的捐款途徑並無二維碼，只有轉數快、AlipayHK、WeChat Pay HK及銀行轉帳。她又指，下周初將向發出捐款收據，捐款人可暫時保留銀行入數資料，當局稍後將開展文書工作，發放免稅收據。

銀行名稱︰中國銀行（香港）有限公司

帳戶名稱︰大埔宏福苑援助基金

012-875-2-190159-7（港元）

012-875-2-190160-7（人民幣）



如果有網上嘅人講畀你聽，可以透過QR CODE（二維碼）去捐款呢，呢個一定係騙案嚟。 民政及青年事務局長麥美娟

麥美娟表示，考慮到天氣漸凍，災民需要添置衣物，生活津貼由5萬元增至10萬元。截至昨日（3日）下午4時，已向326多戶家庭提供津貼，新增的5萬元將馬上發放至戶口，至於尚未領取津貼的家庭，可致電熱線（182 183），由社署的社工提供協助，災民毋須四處奔波，將一次過獲發放10萬元津貼。

物資捐獻網上平台收到逾1300個登記 機構佔三成

麥美娟續指，政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台繼續運作，團體及市民可在平台登記可捐贈的物資，政府至今收到逾1,300個登記，機構佔30%，其餘70%為個人名義捐獻，種類涵蓋食品及飲品、衣物、日常生活用品、寢具、電器等多個類別，目前已完成第一輪配對，為災民提供相關物資。

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

1萬元應急補助金剩1戶未登記

此外，早前政府為居民提供的支援包括1萬元應急補助金，由「華人慈善基金」撥款，目前共1,929戶已登記並派發款項，餘下一戶正在聯絡。而「一戶一登記社工」已有1,000多戶登記，配對社工將每日向災民作出問候。

其他災民資助包括︰



．留院7天以下傷者獲5萬元受傷補助

．留院7天以上傷者獲10萬元受傷補助

．全日制中小學、幼稚園和大專學生補助2萬元

．宏福苑工友、保安員和外傭獲補助2萬元等

