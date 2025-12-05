宏福苑火災｜一戶一社工安排疑混亂　議員倡設資訊平台、開簡報會

政府為宏福苑災民安排「一戶一社工」，為所有受影響住戶提供所需的福利服務及其他支援，運作初期疑似有混亂。網上有自稱災民質疑計劃效用，指社工隔幾天才致電關心一次，亦未能提供任何有效協助。有自稱計劃下的社工則指社工仍要兼顧本身在社會福利署的工作，導致工作量過大，亦要自行尋找申請津貼、房屋等資訊。



社福界立法會議員狄志遠今日（4日）向《香港01》表示，得悉有混亂情況，指「一戶一社工」做法少有，社署未有清晰工作指引。不過，他認為需要時間調動人手及資源，期望兩、三日後情況會變得更穩定。他建議社署可舉辦簡報會予計劃下的社工，歸納這段時間的經驗，以及推出整合資訊的平台供社工參考。



宏福苑居民12月4日繼續到不同社福機構領取援助金，其中保良局田家炳小學外，12月3日有逾百名居民在排隊。(讀者提供)

大埔宏福苑五級大火，11月29日早上，已有大量居民到臨時庇護中心及中華基督教會馮梁結紀念中學等地方排隊申請災民證、政府及非政府資助。由於排隊人數眾多，預計輪候時間至少需要2小時。（資料圖片/翁鈺輝攝）

網上多人反映一戶一社工安排混亂

網上有多名自稱災民反映一戶一社工安排混亂，其中一人說一戶一社工做法「講就天下無敵」，但社工隔幾天才致電關心一次，亦未能提供任何有效協助。近日多個團體及機構向災民提供津貼，需要災民親身申請。

點解要我哋呢班連喊都冇時間喊嘅災民，自己四圍走、四圍排隊？ 自稱災民

有社工稱只能憑新聞及民間資訊「自救」

不滿的不止災民，還有社工。一名自稱參與計劃社工說，所有資訊是經新聞才得知，「所有同事都係咁刨民間資訊自救」。他形容社署「無指示、無方向」，加上本身的工作，每日起碼工作10小時，「有唔少做到喊，喊完繼續做嘅人」。

社福界立法會議員狄志遠。（資料圖片／廖雁雄攝）

狄志遠：社署沒清晰指引 建議推出平台整合資訊

據社福界立法會議員狄志遠了解，「一戶一社工」運作初期確實有混亂情況，始終「一戶一社工」的做法少有，需要多個政府部門及機構協調。他又認為宏福苑有近2,000戶災民，需要數百名社工，需時調動人手及資源。

他期望兩、三日後情況會變得更穩定，建議社署可舉辦簡報會予計劃下的社工，歸納這段時間的經驗。另外，他亦表示社署應推出一個供所有計劃社工使用的平台，可上載最新資訊、處理程序及處理不同問題的辦法等。

《香港01》亦已就情況向社署查詢。