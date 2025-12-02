法國抵港洗車毛巾實藏$450萬K仔　海關監控遞送行動拘收貨男

香港海關透過風險評估及情報分析，在11月30日香港國際機場偵破一宗空運販運毒品的案件，檢查一件由法國抵港、報稱為洗車毛巾的空運貨物。經檢查後，關員發現該批空運貨物內，藏有約10公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約450萬元。



經跟進調查後，海關人員昨日（12月1日）採取監控遞送行動，在黃大仙拘捕一名44歲收貨男子。該名被捕人士已被控以一項販運危險藥物罪，將於明天（3日）在九龍城裁判法院提堂。



海關檢查一件由法國抵港、報稱為洗車毛巾的空運貨物，檢獲約10公斤懷疑氯胺酮，市值約450萬元。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取包裹或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。