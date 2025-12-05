機場一連兩日辦青年就業資訊日　提供逾1500個職位　可即場面試

由機管局主辦的「機場青年就業資訊日2025」周五（5日）在香港國際機場開幕。為期兩日的活動合共有超過20家機場社區機構參與，提供超過1,500個職位空缺及行業最新的就業資訊，參加者亦可即場進行申請或面試。



由機管局主辦的「機場青年就業資訊日2025」今天於香港國際機場開幕。（機管局提供）

參加者可即場進行申請或面試。（機管局提供）

三跑道系統去年啟用，加上機場二號客運大樓已分階段啟用，離境大堂及相關設備亦會於明年啟用，航班及旅客數量持續增加，機場亦要增加人手應付需求。

「機場青年就業資訊日2025」設有招聘攤位，切合機場最新發展，涵蓋地勤服務、飛機維修、飛機工程、航空貨運及航空保安等多個工種。不同機構代表亦於就業講座分享航空業最新招聘趨勢資訊，探討航空業內多種職業發展方向，並為求職人士及公眾提供建議。活動亦設立攤位為參加者提供有關編寫履歷、履歷照片及面試準備的指引。

此外，機管局已推出專屬招聘網站「香港國際機場就業網站」，匯集機場不同工種的最新職位空缺，方便求職人士搜尋工作。網站利用人工智能技術，為求職人士提供撰寫履歷及準備面試的建議，以及市場薪酬趨勢的資料以作參考。

「機場青年就業資訊日 2025」

日期：2025年12月5至6日（星期五及六）



時間：上午10時至下午5時



地點：機場員工綜合大樓10樓

