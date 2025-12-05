宏福苑火災｜79傷者大多有心理創傷　政府重點推精神健康支援工作

大埔宏福苑五級火災過後，居民的精神健康情況成為重點跟進的工作之一。行政長官李家超今晚（5日）見傳媒時表示，政府十分關注災民及社會的精神健康支援，已要求推展相關工作，由精神健康諮詢委員會主席林正財負責推動。



醫務衞生局局長盧寵茂表示，送院的79名傷者全部已脫離危險期，惟不少人有心理創傷，又提到有傷者出現內疚、失眠、焦慮的情況。精神健康諮詢委員會主席林正財指昨日召開了緊急會議，向政府建議加強不同的精神健康支援服務，委員會下周會再開會，商討下一步工作。



行政長官李家超（中）、勞工及福利局局長孫玉菡（左二）、教育局局長蔡若蓮（左一）、醫務衞生局局長盧寵茂（右二）、精神健康諮詢委員會主席林正財（左一）12月5日見記者，講解政府在宏福苑火災的精神健康支援工作。（陳浩然攝）

行政長官李家超表示，政府十分關注災民及社會的精神健康支援，已要求推展相關工作，由精神健康諮詢委員會主席林正財負責推動。（陳浩然攝）

李家超表示，經歷宏福苑火災後，整個社會彌漫着哀痛情緒，政府十分關注災民及社會的精神健康支援，他已要求推展相關工作，並由精神健康委員會主席林正財負責推動，與不同政策局為災民及受影響人士提供精神健康支援。他強調，支援災民的工作不會停頓，當局會一直陪伴災民，且力度會不斷加大。

精神健康諮詢委員會主席林正財表示，委員會昨日召開了緊急會議，與醫務衞生局、教育局等部門討論支援工作。（陳浩然攝）

林正財表示，委員會昨日(4日)召開了緊急會議，參加會議的成員包括災後精神健康的專家、勞福局、教育局、醫衞局、社署等人員，會議上委員會向政府建議加強數個服務，其中一戶一社工會與十多間輔導機構合作，為有成員在火災中離世的百多個家庭作配對支援，安排輔導員陪伴及輔導家人。另外，醫管局下周起，會為提供臨時居所的相關機構人員提供精神支援方面的培訓，讓他們更好地支援入住的災民。

林正財又指，委員會下周會再開會，商討下一步工作。他又引述專家估計，約一至兩成市民可能出現創傷後遺症，當局會商討如何加強服務，預計很可能需要延續一年的時間。他強調支援工作並非短期，需政府和民間力量的合作。

醫務衛生局局長盧寵茂表示，大埔宏福苑火災當中，醫管局接收的79名傷者均已脫離危險期。（陳浩然攝）

全部傷者脫危險期 部份人有心理創傷 甚至內疚自責、失眠焦慮

醫務衞生局局長盧寵茂表示，火災後除4位搶救無效的傷者，其餘79名入院治療的傷者，都已脫離危險期，其中49人已出院，餘下正留院的30人當中，6人情況嚴重，24人情況穩定。他又提到，送院傷者中，不少人有心理創傷，醫管局已安排心理學家為其中47位傷者提供治療。

盧寵茂又憶述早前曾探望一名有大範圍燒傷、曾進入深切治療部的傷者，清醒後出現內疚、自責，因為有家人在火災中死亡，「一醒咗就開始諗，係咪有多啲嘢可以做，可以救到家人。」傷者亦有出現失眠、焦慮及擔心未來的情況，又曾不好意思麻煩到醫護人員。

他又提到，基層醫療署、衞生署等早前在庇護中心設置了醫療站提供醫療服務，包括72位臨床心理學家、70位精神科護士提供心理支援，2,000次服務中，有400個個案有心理支援需要。

情緒通支援熱線火災後至今，收到的來電明顯增加，由以往平日300多個，增至最多一天接近600個。18區的地區康健中心12月起會作為支援樞紐，透過熱線及實地為市民提供心理健康服務。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，社會福利署已接觸到超過1,900個受影響的宏福苑住戶，登記「一戶一社工」的跟進服務，僅差十多戶便完成全部住戶的登記。（陳浩然攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，社會福利署已接觸到超過1,900個受影響的宏福苑住戶，登記「一戶一社工」的跟進服務，僅差十多戶便完成全部住戶的登記。孫玉菡又表示，社署會與哀傷管理機構合作，幫助其他有需要的家庭。

孫玉菡又指，大埔區內有不少家庭有精神困擾，當局已要求沙田、大埔、北區的精神健康綜合社區中心、長者及青少年中心，提供全面情緒支援，協助居民渡過難關。另外，當局已與大埔區的青少年服務單位合作，在區內設立晚間街站，幫助有情緒困擾、在街上流連的青少年渡過難關。

教育局局長蔡若蓮表示，當局已組成「一校一支援」的團隊，由心理學家、學校主任等專業人士組成，入校為受災學生及家庭提供幫助。（陳浩然攝）

教育局局長蔡若蓮表示，在火災後，教育局已為教師及家長舉辦5場網上特別事故心理支援講座，以支援學校人員和家長照顧有創傷經歷的學生及子女，講者包括精神科醫生、心理學家和社工。

針對大埔受影響最嚴重的8所學校，蔡若蓮說，當局已組成「一校一支援」的團隊，由心理學家、學校主任等專業人士組成，入校為受災學生及家庭提供幫助。