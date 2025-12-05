立法會選舉｜范鴻齡捐10萬元禮券　醫管局員工憑投票心意卡抽獎

立法會換屆選舉星期日（7日）舉行。《香港01》獲悉醫管局員工陸續收到電郵，指醫管局主席范鴻齡捐出10萬元禮物，「以答謝各位履行公民責任支持選舉」。員工憑投票後領取政府發出的「心意謝卡」，可以換取抽獎券，獎品為970張100元禮券以及3張1,000元禮券。



《香港01》獲悉，醫管局員工陸續收到電郵，指醫管局主席范鴻齡捐出10萬元禮物，舉行抽獎活動，鼓勵員工投票。（資料圖片/梁鵬威攝）

多名醫護向《香港01》表示今日收到人力資源部電郵，標題為《齊投票，抽禮劵》，並附上多張以人工智能生成的圖片。電郵提醒員工星期日是立法會選舉，指醫管局主席范鴻齡「特別捐出」10萬元禮物，「以答謝各位履行公民責任支持選舉」。

電郵指投票後兩天，即12月9日至12日期間，員工憑投票後領取的政府「心意謝卡」，交到醫院人力資源部蓋印 ，每張實體卡可兌換一張抽獎券。禮品為醫管局職員合作社100元購物禮券，設970個中獎名額，另有3位「特級得獎者」可獲1,000元禮券，抽獎結果將於今月底前公布。

《香港01》獲悉，醫管局員工陸續收到電郵，呼籲員工投票後保留政府的心意謝卡。（醫管局電郵圖片）

醫管局早前推出必修「選舉教育課程」

醫管局早前推出「公民教育培訓—選舉教育課程」，全體員工須於上月30日前完成必修網上課程，完成後可參加抽獎以贏取咖啡券。醫管局於課程內稱是為了協助員工掌握立法會選舉資訊，了解廉潔選舉規定，「並在選舉日以投票履行公民責任」。

十條選擇題問及如果員工須在選舉日上班，醫管局有何建議；作為醫管局員工，可在選舉期間或選舉日有哪個行為；候選人擬於醫院範圍內展開競選活動，甚麼是恰當做法等。

抽獎禮品為醫管局職員合作社禮券。（網站截圖）