立法會選舉｜范鴻齡捐10萬元禮券 醫管局員工憑投票心意卡抽獎
撰文：譚曉彤
出版：更新：
立法會換屆選舉星期日（7日）舉行。《香港01》獲悉醫管局員工陸續收到電郵，指醫管局主席范鴻齡捐出10萬元禮物，「以答謝各位履行公民責任支持選舉」。員工憑投票後領取政府發出的「心意謝卡」，可以換取抽獎券，獎品為970張100元禮券以及3張1,000元禮券。
醫管局內部電郵指主席范鴻齡捐出10萬元禮物
多名醫護向《香港01》表示今日收到人力資源部電郵，標題為《齊投票，抽禮劵》，並附上多張以人工智能生成的圖片。電郵提醒員工星期日是立法會選舉，指醫管局主席范鴻齡「特別捐出」10萬元禮物，「以答謝各位履行公民責任支持選舉」。
電郵指投票後兩天，即12月9日至12日期間，員工憑投票後領取的政府「心意謝卡」，交到醫院人力資源部蓋印 ，每張實體卡可兌換一張抽獎券。禮品為醫管局職員合作社100元購物禮券，設970個中獎名額，另有3位「特級得獎者」可獲1,000元禮券，抽獎結果將於今月底前公布。
醫管局早前推出必修「選舉教育課程」
醫管局早前推出「公民教育培訓—選舉教育課程」，全體員工須於上月30日前完成必修網上課程，完成後可參加抽獎以贏取咖啡券。醫管局於課程內稱是為了協助員工掌握立法會選舉資訊，了解廉潔選舉規定，「並在選舉日以投票履行公民責任」。
十條選擇題問及如果員工須在選舉日上班，醫管局有何建議；作為醫管局員工，可在選舉期間或選舉日有哪個行為；候選人擬於醫院範圍內展開競選活動，甚麼是恰當做法等。
立法會選舉｜廉署再拘四人涉網上煽惑不投票或投無效票 累計七人立法會選舉｜宏福苑災場附近三票站換地點 設穿梭巴士載居民投票立法會選舉｜一文看投票優惠活動 港鐵、K11派現金券 戲票半價立法會選舉．投票優惠｜10電影院線推12.7 憑心意卡半價購票入場立法會選舉．投票優惠｜周大福派500萬 憑心意卡換K11優惠券$50立法會選舉．投票優惠｜港鐵商場推抽獎 最高可獲$5萬電子優惠券