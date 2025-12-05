宏福苑大火｜七旬災民一朝走訪4處　嘆年邁感疲累：肚腩縮一個圈

大埔宏福苑火災過後，令數千災民流離失所。災民連日頻撲，逐個社福機構聯絡尋安置尋房屋，每日忙不停。73歲的宏志閣居民謝先生，一日去四個地方，取資助、入支票、取信件、見社工，去過渡性房屋，說連日頻撲，「肚腩都縮了一個圈」。

繁忙的早上，謝先生收到選舉票站更改的通知信，見社工時獲立法會候選人的名單，需簽名確認簽收。謝先生說，他也想盡公民責任投票，但連日勞累，作為七旬老人，已無力奔走：「咁嘅環境，我有好多嘢要執拾，如佢延遲，我諗我去投嘅機會好大。」



謝先生連日按着清單資訊，逐個社福機構聯絡尋安置尋支援，每日忙不停。（陳萃屏攝）

73歲的宏志閣居民謝先生，火災後暫住在親戚在石崗新村的家。他災後的生活，是每日來回兩小時，從石崗往返大埔，到廣福邨取物資及支援，入黑就回家。

回宏志閣先取雙親遺照 謝父母保佑

宏志閣雖是唯一沒被大火波及的大廈，但未能回家，謝先生未得安心。當宏志閣周三（3日）開放，謝先生早上9時許就到場，成為首批回家執拾物品的居民。他回家的第一件事，是將雙親的遺照放進口袋中。確認家沒被燒毀，他放下心頭大石，連聲感謝父母上天保佑。

記者周五（5日）早上跟着謝先生去四個地方：他先去廣福邨的社福機構領取5000元現金援助，入去排隊，交災民證身份證核對證件，職員數錢、影印完災民證身份證，簽名確認身份再領錢。下一站，謝先生要到大埔中心銀行入支票。再之後，就要另到大埔郵局取信件。取完信件，再上大埔政府合署見「一戶一社工」，尾站再去江夏圍的過渡性房屋視察單位。

謝先生收到獲提醒有選舉票站更改的通知信。（陳萃屏攝）

見社工獲候選人名單 忙於善後難保證會投票

謝先生取信時，獲提醒有選舉票站更改的通知信，見社工時又獲立法會候選人的名單，需簽名確認簽收。謝先生稱，如時間許可，一定會盡公民責任，但實在沒法保證能投票：「咁嘅環境，我有好多嘢要執拾，如佢延遲，我諗我去投嘅機會好大，我幾多嘢要執呀，仲有好多手續要辦。」

他所住的宏志閣未受大火波及，周三（3日）曾回去執拾物品，但只帶走了少量衣物及有紀念價值的物品。他希望，可重回宏志閣，再執拾一些生活用品回到過渡屋。因現在謝先生的單位，只有兩張床褥，未有任何生活配套。

謝先生成功申請江夏圍的過渡性房屋。（蔡正邦攝）

讚港人的關懷是「世界水平一級」

如此繁忙，謝先生總忘記與不同單位的預約時間，不時要改來改去，謝先生說，「呢幾日係有少少攰......都瘦咗一公斤。」他說，累是「無形」的，「消耗咗我太多精力，有時思維都冇咁清晰，要撲嚟撲去，呢到去個到去，可能年紀大，去唔到最精壯嘅時候喇。」

即使疲累，他感謝社工、很多義工的付出，「睇到香港人嘅團結精神、付出、照顧其他傷患者係非常熱心」，他哽咽道，港人的關懷是「世界水平一級」，衷心感謝各界對他的支援。

面對日後的生活，謝先生感到徬徨，但想着要努力面對：「呢個係無妄之災，但我信命運，呢個係上天對我嘅考驗，（我們）要必經（考驗）。」他寄望，政府查出真相後，將宏福苑拆毀，改為紀念公園，讓世人銘記大火的教訓。