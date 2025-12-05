宏福苑大火災｜送院79傷者均脫離危險期　6人仍嚴重　49人已出院

11月26日大埔宏福苑火災傷亡枕藉，至今造成159人死亡、79人受傷。醫務衛生局局長盧寵茂今晚（5日）表示，醫管局接收的79名傷者均已脫離危險期。



醫管局表示，傷者年齡介乎0至87歲，其中6人情況嚴重，分別留醫北區醫院、瑪嘉烈醫院、屯門醫院和博愛醫院；24人情況穩定；餘下49人已經出院。



醫務衛生局局長盧寵茂表示，大埔宏福苑火災當中，醫管局接收的79名傷者均已脫離危險期。（陳浩然攝）

醫管局指，入院傷者當中曾有19人情況危殆，包括嚴重燒傷、吸入濃煙及呼吸道受傷等，經治療後，危殆傷者的情況已經全部好轉。所有留院傷者的情況都有顯著改善，醫護人員已為傷者制定適切的治療方案，提供合適的治療及照顧，希望傷者盡快康復；並會為傷者及家屬提供心理支援，照顧他們的身心需要。

醫管局會為宏福苑所有居民提供全額醫療費用減免安排，直至2026年12月31日，涵蓋醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診（包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。局方指，醫護人員會繼續盡心盡力照顧所有傷者，希望他們盡快康復，並會在未來繼續支援他們踏上康復的道路，希望所有傷者及家屬保持希望，盡快走出傷痛。

另外，今日繼續有大批市民在宏福苑附近，摺紙鶴和獻花悼念遇難者。