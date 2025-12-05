宏福苑大火｜市民續悼念及辦祈禱會 「你永遠不會獨行」T恤寄意
撰文：王譯揚 梁曉晴
出版：更新：
11月26日大埔宏福苑大火災，造成大量傷亡。火災至今第10日，繼續有大批市民到悼念遇難者。今日（5日）下午，《香港01》在廣福休憩處，見到到場致意的人絡繹不絕，有中學生放學後結伴前來，亦有人帶着孩子來到，與其他市民一同摺紙鶴。他們摺好的紙鶴，部分被串起掛在旁邊，形成一串串紙鶴鏈；也有一些被直接送在休憩處花圃的一個樹頭上，旁邊則放有一束束鮮花。
休憩處另一個位置，市民送來的鮮花堆成一圈花海，悼念者在旁邊默哀，亦有人對着花海鞠躬。鮮花旁放有一瓶瓶已打開樽蓋的水，更有人放下印有「You'll never walk alone（你永遠不會獨行）」的利物浦足球隊T恤，並在衣服上貼上字條表示感到心碎。部分人則放下玩具和各種小食。連在大火中離世的寵物亦沒有被遺忘，有市民放置一罐罐貓糧、狗糧和寵物零食等，留言希望小動物「不再害怕」、「主人保重」。
另外，有基督徒晚上在元洲仔公園涼亭辦祈禱會，有約30至40人出席，部分家長帶同小童到場，一同祈禱和唱聖詩悼念遇難者。
+7
宏福苑大火災．最新｜159人亡 盧寵茂：79傷者全部脫離危險期宏福苑大火災｜送院79傷者均脫離危險期 6人仍嚴重 49人已出院宏福苑大火｜七旬災民一朝走訪4處 嘆年邁感疲累：肚腩縮一個圈宏福苑大火災｜後樓梯密封窗變開窿「木板窗」 業界：好大問題宏福苑大火｜競委會查25工程圍標 無正面回應有否宏業：絕不姑息宏福苑火災｜79傷者大多有心理創傷 政府重點推精神健康支援工作