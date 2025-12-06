宏福苑大火｜孫玉菡︰外傭遺體盡快運返家鄉　一戶一社工不設期限

大埔宏福苑五級火災最少159人死亡，當中10人為外傭。勞工及福利局局長孫玉菡今早（6日）在港台節目《星期六問責》表示，勞工處與印尼及菲律賓駐港領事館正商討盡快將遺體運返家鄉，印尼相關部長下周也來港處理。他又指，將採取「特事特辦」從寬處理，涉及火災的外傭不必離港，便可重新補辦證件和文件。



此外，政府為協助宏福苑災民設立「一戶一社工」，孫玉菡強調不設期限，已預計以年計算，甚至需要更長時間支援災民，目前餘下10多戶未登記。



▼12月2日 大埔宏福苑大火死難者「頭七」 市民到場悼念▼



勞工處正與印尼及菲律賓駐港領事館商討外傭的身後事

大埔宏福苑五級火災最少159人死亡，政府最新公布涉及10名外傭，其中印傭佔9人、菲傭佔1人。勞工及福利局局長孫玉菡今早在港台節目《星期六問責》表示，勞工處專責小組與印尼及菲律賓駐港領事館，正商討外傭的身後事，盡快將遺體運返家鄉，印尼相關部長下周也來港處理。

勞福局局長孫玉菡（右）聯同菲律賓移工部長Hans Leo J. Cacdac（左）12月2日就外傭補償召開記者會。（梁鵬威攝）

入境處「特事特辦」 外傭不必離港重新補辦證件和文件

大埔宏福苑工作的外傭在火災後或要補辦證件和文件。孫玉菡表示已與入境處商討，將採取「特事特辦」從寬處理，外傭不必離港重新補辦。他又強調為外傭提供最大協助，稱外傭圈子也認同港府的處理手法。

大批市民11月30日到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，現場變成一個花海。有印尼外傭專程到來悼念遇難的數位在港當傭工的同胞。（資料圖片 / 夏家朗攝）

「一戶一社工」不設期限 餘下10多戶未登記

政府為協助宏福苑災民設立「一戶一社工」，孫玉菡解釋，由於災民需要處理各類型的資助，難以每一項自行應付，甚至可能被騙徒有機可乘，因此「一戶一社工」不設期限，已預計以年計算，甚至需要更長時間支援災民。目前當局已接觸約1,900戶，餘下10多戶未登記。

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

20至30戶長者及殘疾人士家庭安排暫住院舍

孫玉菡又指，現時社工主要工作是協助居民短中期的住屋需要，讓他們能夠盡快安頓，社工亦與有需要的災民進行簡單的心理輔導。他透露已有20至30戶長者及殘疾人士家庭，在火災後獲安排至院舍暫住。