1.2億六合彩頭獎｜連續9期頭獎無人中　今晚攪珠即睇五大熱門號碼

六合彩自11月6日攪珠，至12月2日已連續九期無幸運兒中頭獎，多寶累積至7,144萬元（$71,442,523），馬會估計今晚（6日）若10元一注獨中，幸運兒可得1.2億元巨額橫財。截至今午約5時半，投注額為1.86億元（$186,305,260）。



截至今晚攪珠，五大熱門號碼依次為30、49、24、22、13，首三個自2002年7月以來，攪出超過500次；五大冷門號碼依次不變，依次為19、41、23、25、43。



六合彩連續九期無幸運兒中頭獎，馬會估計12月6日若10元一注獨中，幸運兒可得1.2億元巨額橫財。（夏家朗攝）

六合彩自11月6日攪珠，至12月2日已連續九期無幸運兒中頭獎，多寶累積至7,144萬元。（夏家朗攝）

大批市民12月2日到馬會投注站購買六合彩。（夏家朗攝）

11月4日至12月2日連續九期頭獎無人中

自六合彩11月4日星期二「幸運二金多寶」攪珠後，由11月6日至12月2日，已連續九期無人中頭獎。多寶累積至7,144萬元（$71,442,523）。期間馬會原定11月29日晚上攪珠，惟大埔宏福苑11月26日發生五級大火，死傷枕藉，馬會遂延至12月2日攪珠，但仍然無人中獎。

今晚六合彩攪珠的投注截止時間為晚上9時15分，截至今午約5時半，投注額已達1.86億元（$186,305,260）。

▼2025年11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼



+ 3

2002年7月4日至2025年12月2日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至12月2日晚攪珠，合共49個號碼中，共有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次；排第二是49號的507次；排第三位是24號的502次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。

2002年7月4日至2025年11月25日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

五大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、43

最冷門號碼以19號攪出430次居尾，其次是41號，只攪出437次；而23號及25號同列尾三，各攪出439次；43號攪出444次排尾五。

截至6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位

截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。

餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。