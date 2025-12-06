宏福苑大火｜迪士尼夜間匯演暫停11日　下周一恢復但不設火焰效果

大埔宏福苑五級火災最少159人死亡，社會氣氛沉重，香港迪士尼自火災發生後，至今仍然暫停晚間「迪士尼星夢光影之旅︰星空派對」夜間匯演。



香港迪士尼今日（6日）回應指，夜間匯演下周一（8日）將恢復表演（即共計暫停演出11日），但火焰效果繼續暫停，園方將持續檢視情況，在適當時候恢復原有效果。至於在11月27日至12月7日期間進園的旅客，半年內持同一張門票可免費再進園一次。



▼12月2日 大埔宏福苑大火死難者「頭七」 市民到場悼念▼



香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

大埔宏福苑發生五級火災後翌日（11月27日），政府帶頭取消所有慶祝活動聚焦處理災後支援，不少行業配合將年底舉辦的飲宴活動延期或取消，也避免出現與火相關的事物，以免勾起社會大的傷痛回憶。

夜間匯演下周一恢復 惟火焰效果繼續暫停

其中香港迪士尼在火災發生後，至今仍然暫停晚間「迪士尼星夢光影之旅︰星空派對」夜間匯演。香港迪士尼宣布，下周一（8日）將恢復表演（即共計暫停演出11日），但火焰效果繼續暫停，園方將持續檢視情況，在適當時候恢復原有效果。

「迪士尼星夢光影之旅︰星空派對」夜間匯演12月8日恢復，但火焰效果繼續暫停。（香港迪士尼FB圖片）

11月27日至12月7日期間進園的旅客，半年內持相同張門票可免費進園一次。（官網截圖）

11月27日至12月7日進園旅客 半年內可持票再進園一次

此外，香港迪士尼官網已宣布補償方案，由於上述表演暫停，今年11月27日至12月7日持有效門票進園的旅客，憑同一張門票在入園當日起計6個月內，可免費進園一次。相關安排詳情可參閱官網或致電客服查詢。

翻查資料，「迪士尼星夢光影之旅︰星空派對」為香港迪士尼慶祝20周年推出的升級版夜間匯演，無人機、投影、煙火等特效由城堡延伸到美國小鎮大街，為旅客提供360度沉浸式體驗。