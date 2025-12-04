曾因偷拍被定罪文員　在迪士尼偷拍8裙底片　認罪稱確有心智問題

曾因影裙底的文員，在迪士尼樂園再偷拍時被捕，他今（4日）在西九龍裁判法院認罪，求情稱察覺到自己確有心智問題，願正視及接受治療。主任裁判官蘇文隆押後至12月22日判刑，候索背景和心理報告，被告還押候判。



被告梁文熙（36歲，文員）承認1項非法拍攝或觀察私密部位罪，即於2025年6月14日，在香港新界大嶼山東涌幻想道香港迪士尼樂園，拍攝不知名人士的私密部位。

被告梁文熙在西九龍法院承認偷拍候判。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

被告幾年前亦曾因影裙底被定罪

庭上透露，被告幾年前曾涉有違公德被定罪，同涉影裙底。辯方求情指，被告今次察覺到自己確有心智問題，已正視問題接受治療和輔導，望法庭判處非監禁刑罰，讓被告重回正軌。

用小型鏡頭偷拍8段裙底影片

案情指，被告當日使用小型鏡頭連接手機，偷拍了共8段裙底影片，時長數秒至幾十秒。有保安發現揭發事件，報警處理。

案件編號：WKCC4108/2025