東京迪士尼維修員在港迪士尼涉偷拍裙底　2萬保釋至12.22再提訊

東京迪士尼機械維修員來港旅遊時，涉在香港迪士尼用全景相機，從一名女子衣服下方偷拍其私密部位。他被控非法拍攝或觀察私密部位罪，案件今（24日）在西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至12月22日，待律政司索取法律意見。被告准以2萬元保釋，期間不得離港和不得返回案發地點。



日本籍被告柴又賢史，36歲，報稱東京迪士尼機械維修員。他被控於2025年11月22日，在大嶼山香港迪士尼樂園迪士尼故事劇場外，出於拍攝女子X的私密部位的意圖，為了從該女子X的衣服下方，拍攝其私密部位，而操作設備，即一部全景相機，而操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及該柴又賢史為了不誠實地作出以上所描述的行為 ，及不理會以上所描述的行為是否獲女子X同意。

案件編號：WKCC5350/2025