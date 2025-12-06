宏福苑大火｜維持159人遇難　警安排家屬下星期初DNA採樣辨認遺體

大埔宏福苑五級火災，跟進工作仍然繼續。政府表示，警方「災難遇害者辨認組」人員今日（6日）繼續搜索已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架，暫未發現遺骸，死者數目維持159人。警方正聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們在下星期初進行脫氧核糖核酸口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身分。



消防員及警方人員12月3日在大埔宏福苑火災現場調查。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

社署社工目前已接觸超過1,970個受影響住戶，為約4,900名居民登記「一戶一社工」的跟進服務。政府早前宣布「大埔宏福苑援助基金」會向每戶受影響家庭發放生活津貼，截至周六(6日)已處理1,125宗個案，生活津貼金額已由5萬元增至10萬元，政府會陸續發放剩下款項；基金亦會就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，截至周六(6日)，已處理85宗個案；就1萬元應急補助金，政府已派發1,931戶。

此外，共有1,403名受影響居民入住由民青局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2,599名居民入住過渡性房屋或房協單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。

警方亦已完成所有七幢大廈內部範圍的搜索工作。「災難遇害者辨認組」人員今日繼續在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人。警方正聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們在下星期初進行脫氧核糖核酸口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身分。

勞工處亦繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。截至今日下午四時，勞工處已巡查318個建築地盤，共發出163份書面警告及95張敦促改善通知書，並提出25宗檢控。

另外，今日是拆除棚網最後限期，房屋局4個居屋屋苑（深水埗怡閣苑、觀塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清麗苑）和一個租置屋邨（柴灣峰華邨）的棚網已全部拆除。