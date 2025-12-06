宏福苑大火災｜拆網今最後限期　搭棚業：仍有部份承辦商未能完成

大埔宏福苑五級大火造成死傷慘重，政府調查後懷疑有人為節省成本，將不符阻燃標準的棚網混入大廈外牆棚網中。發展局早前宣布為保障公眾安全，所有正在進行大維修的公營及私營樓宇，必須3日内拆除外牆棚網，今天（6日）是最後一天。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德指業界人手不足，今日詢問10多間「三沙判頭」（即次次承辦商），有約四成未能完成拆網，又表示現時業界對「購網」十分迷茫，怕入錯貨購入不達標的棚網，建議政府日後公告合規供貨廠商。



港九搭棚同敬工會理事長何炳德指，今日聯絡了10多間承辦商，有約四成未能在限期內完成拆網。（資料圖片）

何炳德指，現時有約200至300個維修項目仍有棚網，部份大型「三沙判頭」有多個維修工程，未必有足夠人手及時間拆網。他今日聯絡了10多間承辦商，有約四成未能在限期內完成拆網，預計明日甚至下星期才能全部拆除，部份小型承辦商則已完成。

由於時間緊逼，何炳德表示現時業界普遍將棚工日薪增加至2,000至3,000元，冀招攬足夠人手。網上有傳，有判頭今日以5,000甚至8,000元日薪聘請棚工，但他稱「無聽過，可能有但唔普遍」。

發展局宣佈，所有維修樓宇，如有棚網，須在3日内拆除。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

他又估計，拆網後或有20至30日「真空期」未能拉網，目前業界多對阻燃網的標準感到迷惘，「唔知去邊拎貨先符合香港嘅標準」，冀港府可告知本港棚網供應商符合規格的內地廠商，避免入貨後才發現棚網不合規、無法使用。

浸會大學宿舍外牆工程已申延期拆網

其中一個未能於限期內完成的工程為浸會大學宿舍外牆工程。浸會大學表示，浸大於政府發出指令前，已要求承辦商拆除校園內所有棚網，負責宿舍外牆工程的承辦商已向屋宇署申請延期完成。