宏福苑大火｜陳美寶感謝各界支援災民：愈艱難愈體現守望相助重要

大埔宏福苑五級火警，死傷枕藉，引起社會關注。運輸及物流局局長陳美寶周六（6日）在網誌表示，過去一星期會晤當局不少夥伴單位，知悉不少單位自發為受影響人士提供援助，包括提供膳食、現金等，形容愈是艱難的時刻，愈能體現守望相助的重要。



運輸及物流局局長陳美寶日前視察大埔「善樓」來往港鐵大埔墟站的義載服務，並與提供膳食的獅子會義工一起慰問居民。（運輸及物流局局長陳美寶網誌）

陳美寶提到，火災後不少公司自發提供援助，例如港鐵公司協助為每名受影響居民提供2,000元面值的八達通；機管局統籌機場內多個機構的員工籌款，各機構亦按類比捐款；其他公共交通營辦商，包括九巴、城巴等同樣慷慨捐款。

12月3日，她曾到訪國泰航空和香港國際機場，知悉國泰航空在災後亦一直協助支援災民，利用航空膳食廚房，為部份搬到過渡性房屋的受災居民提供熱食，讓受災居民暫時不用擔心三餐問題。陳美寶透露，國泰航空已跟慈善團體接洽，繼續探討為其他地區受災居民提供膳食。

運輸及物流局局長陳美寶早前到訪國泰航空，看見他們利用自己的航空膳食廚房，為搬到過渡性房屋的受災居民提供熱食。（運輸及物流局局長陳美寶網誌）

另外，部份受災人士暫時遷到大埔、元朗和北區的多個過渡性房屋，運輸署同事檢視當區交通，希望居民遷到陌生地方後毋須煩惱交通問題。陳美寶對於公共交通營辦商配合協調感到欣慰，包括增派人手和車輛，加密附近的專營巴士、專線小巴及居民巴士的班次，盡力為入住在不同地方過渡性房屋的居民提供適切交通服務；5隊的士車隊以及公共巴士同業聯會在災後亦主動伸出援手，調配部份的士和旅遊巴，為居民提供特別義載服務。

陳美寶在文中感謝社會各界守望相助，並稱事件後聽得最多的言論之一就是「幫得幾多得幾多」。她又指，在援助災民和防範同類事情的過程中需要推動改革。即將選出的立法會議員是重要的改革夥伴，她與局方上下深信，新一屆立法會議員與他們一樣心繫大埔，攜手推動支援、跟進和改革，並在海陸空各範疇共創未來。