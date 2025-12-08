的士司機涉兜路後粗言回應　稱受特別職業女乘客影響　罰款4300元

的士司機在沙田大圍接載一名女乘客，原本車程1.8公里，卻行駛了4.8公里，女乘客不滿而理論，司機即把女乘客駛回起點，又指女乘客：「你幾X大聲呀。」女乘客指司機非法禁錮並拍下情況，又說：「port你睇下個官點判。」案件今(8日)在沙田法院處理，司機承認無禮貌及兜路等4罪，求情稱因聽錯指示，才會選擇了較遠的路，又受從事「特別職業」的乘客所影響，才會情緒失控。裁判官施祖堯指被告曾在門未關好便開車，需把款額提高，判他罰款4300元。



被告早前已承認無禮貌

被告張國暉（38歲）早前已承認無禮貌及不守規矩，他今再多認3罪，包括：沒有採用最直接而切實可行的路線、不小心駕駛、的士司機沒有穩妥繫上安全帶，控罪指，他於2024年12月17日，在港鐵大圍站對出村南道，身為的士司機，接受女乘客廖泓驪時，干犯以上的行為。被告原亦被控沒有展示的士司機證，經認罪協商後這罪獲不提證供起訴。

被告張國暉(左)與其代表律師。(陳曉欣攝)

原本1.8公里路程變4.8公里

案情指，被告當日接載姓廖女事主，由沙田大圍站對出村南路往沙田嶺路，原本最直接車程為1.8公里，被告則駕駛了4.8公里才到達。事主遂就車資問題與被告理論，到達目的地後沒下車，被告未關車門便駛回起點，期間沒扣安全帶，他在二人爭執期間又向事主說：「你幾X大聲呀。」。事主有拍下過程，事後亦有報警。

女乘客曾指被告非法禁錮

庭上播放被告載該乘客回起點期間影片，乘客指被告兜路及非法禁錮她，她明言一定追究，並說：「port你睇個官點判。」被告回應稱他也會追究，並說：「你而家幾X大聲。」女乘客即說：「你啲咁嘅人渣，你俾我落車啊。」

求情稱聽了事主說話多分鐘才失控

辯方求情指，被告當時聽錯指示，故駕駛了較遠的路程，女乘客的職業特別，基於其身份和知識，被告聽她「講咗咁多分鐘」，才一時情緒失控而沒禮貌，另沒留意車門未關上便開車。被告早年以370萬元購入的士牌仍未供斷，牌價現已跌至百多萬元，被告亦要照顧年邁母親及貓，他未來會改進服務態度，望法庭考慮到他認罪輕判。據了解，女乘客曾任職警員。

官指未關好門開車不可接受

裁判官施祖堯判刑指，乘客坐的士是為了方便，否則可以使用其他交通工具，被告在未關車門下開車對乘客而言不可接受，須以較高罰款處理。就無禮貌罪，施官從影片前文後理可知，被告說「你幾X大聲」並非辱罵乘客，聲量亦不大，較同類案件輕微，最終就4罪共判罰4300元。

案件編號：STS5534-5538/2025