的士司機不滿乘客要找3毫說X街、屎忽鬼　官指屬粗言判罰款2千元

七旬的士司機疑不滿乘客要求找續3毫子車資，辱罵乘客為「屎忽鬼」、「X街」」、「香港有你呢啲人真係影衰晒」等，被控1項無禮貌及不守規矩。案件今(31日)在九龍城裁判法院裁決，暫委裁判官高麗盈指，被告堅稱自己沒有講粗口，然而「X街」、「屎忽鬼」、「影X你個衰樣﹐擺上網等全香港人睇到你啲醜態。」等屬粗言，絕非禮貌用語，又聲稱要把事主放上網公審，認為其供詞不盡不實，遂裁定被告罪成，考慮到本案的嚴重性，案發時長達20分鐘，涉多次以粗口侮辱，遂判被告罰款2000元。



被告關國培（70 歲）否認一項無禮貌及不守規矩罪，指他於 2024 年 12 月 1 日晚上 8 時 45 分，在旺角新世紀廣場往何文田欣圖軒，作為的士司機時無合理辯解而無禮貌及不守規矩。

被告關國培被指辱罵乘客屎忽鬼，被裁定無禮貌及不守規矩，被判罰款2千元。(陳蓉攝)

被告關國培在庭上表明不滿裁決，認為不合理。(陳蓉攝)

乘客是不滿被告的駕駛態度

暫委裁判官高麗盈裁決時指出，涉案乘客的作供清晰直接，在盤問下沒有動搖，其證供亦與證據相輔相成。高官續指，該乘客是不滿被告的駕駛態度，才沒有支付額外的3毫子，而乘客要求找贖、投訴或留下司機資料等，都是其權利，認為該乘客為誠實可靠的證人。

口供與客觀事實不符

高官續指，被告的口供不盡不實，與客觀事實不符，如被告指自己由乘客付款到開始錄片時都沒有說話，既然被告當時不同意乘客的說法，但又不報警，顯然不合理。

官指X街屎忽鬼絕非禮貌用語

高官認為，被告所指當時拍下片段是為了讓同事作記錄，堅稱有關片段沒有指向事主，但在案發時卻稱要公開片段，放上網公審。被告亦聲稱沒有講粗口，然而「X街」、「屎忽鬼」等都是粗言穢語，絕非禮貌用語，亦不認為這是被告一貫的說話方式，遂裁定被告罪成。

被告稱不滿意裁定

被告求情時稱，他現年70歲，是的士替工，月入約8-9千元。被告另強調，他當時非針對任何人，乘客在車上從沒投訴過他駕駛「左搖右擺」，當時的士已到達目的地，惟乘客不肯下車，再因3毫子告上法庭，是濫用警力，又指：「我宜家唔係求情，我係唔滿意裁定。我覺得係唔合理，你判我有罪，我都無話可說。」

事件長達20分鐘且多次粗口侮辱

高官指，若然被告覺得裁決不合理，會另有機制可作處理，建議他可找律師尋求法律意見，惟考慮到本案的嚴重性，案發時長達20分鐘，涉多次以粗口侮辱，遂判被告罰款2000元。

劉姓乘客指被告駕駛速度急

劉姓男乘客早前作供稱，當晚與妻子在旺角新世紀廣場上被告的士往何文田住所，車費為 43.7 元，他給被告 100 元，被告只找贖 56 元。他指被告駕駛速度急，不太滿意其駕駛態度，不想支付咪錶額外的費用，故要求被告要找那 3 毫子。被告聞言即罵他：「屎忽鬼」、「垃X圾」、「X你老母」、「香港有你呢啲人真係影衰晒」，向他退還現金之餘，又叫劉改用八達通付款。劉付錢後稱會作投訴，被告之後再說粗口稱：「冇錢唔好搭的士，搭巴士啦。」

想拍司機證被告即反轉證件

劉稱，原本打算拍攝被告的司機證，但被告反轉證件，劉即向被告稱會用的士扣分機制投訴及報警，被告回覆說：「報吖，你要玩嘢吖嘛，好。」劉於是報警，被告亦用手機前置鏡頭拍下劉及其妻的片段，又說：「影X你個衰樣﹐擺上網等全香港人睇到你啲醜態。」

劉妻錄到被告說屎忽鬼

劉稱其妻見狀亦在車內錄音。庭上播放錄音檔，被告說：「屎忽鬼」、「X街到唔恨」、「正一廢人」、「香港地點算呀咁多廢人」、「你等住收信啦…好多嘢玩㗎，唔係好過癮，我哋最熟悉啦」。

劉指，警員到場後建議他抄下被告的資料，劉透過警員要求被告刪除片段，惟被告不肯。劉行至車頭拍攝司機證，被告稱：「影咩影，你試吓影呀，唔准影。」警員最後有阻止被告行為。

案件編號：KCS6084/2025