都大頒授榮譽博士學位　表揚賭王三太等4人社會貢獻

香港都會大學周一(12月8日)舉行2025年度榮譽博士學位頒授典禮，由大學副校監方正頒授予4位傑出人士，分別為曾任醫管局護理總行政經理的馮玉娟教授、已故賭王何鴻燊的三太何陳婉珍、香港珠寶玉石廠商會理事長兼理事冼雅恩，以及曾任中央美術學院副院長的徐冰，以表揚他們的卓越成就及對社會的重大貢獻。典禮開始前，全場站立默哀一分鐘，悼念大埔宏福苑火災罹難者。



都大校長林群聲教授讚揚四位榮譽博士，在各自方面持續作出的重要貢獻。（香港都會大學圖片）

在典禮上，都大校長林群聲向4位榮譽博士致以祝賀及敬意，並讚揚他們在經濟、社會和文化發展方面持續作出的重要貢獻，充分體現大學重視的價值，以及致力透過教育推動社會進步的堅定信念。

林群聲特別提及，都大是本港唯一獲自行評審學歷資格的自資院校，已發展為一所綜合型大學，這獨特性使都大能夠靈活地開辦不同類型課程，並且奠定基礎，成為了香港首間應用科學大學。他說:「四位榮譽博士學位領受人的卓越成就將是都大學生及其他成員的學習楷模，亦期待他們日後會給予大學寶貴意見、指導和支持。」

都大副校監方正博士（左二）、校董會主席黃天祥博士工程師（右一）及校長林群聲教授（左一）與榮譽博士合照。（香港都會大學圖片）

護理領域先驅馮玉娟獲頒學位 現為都大護理及健康學院名譽教授

根據校方簡介，馮玉娟為護理領域的先驅人物，從事護理專業逾50年，於沙士疫情期間獲委任為黃大仙醫院署理醫院行政總監，帶領團隊將醫院轉型為全港首間「沙士」康復醫院。憑藉她在危難時間展露的領導和凝聚力，她獲國際紅十字會頒授「南丁格爾獎章」，並於2013年獲政府頒授「銅紫荊星章」。她現為都大護理及健康學院名譽教授，並擔任香港護理及助產專科學院院長。

何陳婉珍慨捐款予都大 創立粵劇研藝中心

何陳婉珍則多年來熱心服務社會，對教育、社會福利、醫療服務，以至香港及內地的藝術與文化發展，均有卓越貢獻。她慨捐款予都大，創立「何陳婉珍粵劇研藝中心」，獲大學頒授香港都會大學基金會榮譽會長榮銜，以表彰她對大學的支持。

四位榮譽博士（左起）：馮玉娟教授、何陳婉珍博士、冼雅恩先生及徐冰教授。（香港都會大學圖片）

冼雅恩現為都大寶石及珠寶學應用理學士課程顧問

冼雅恩是萬雅珠寶有限公司董事兼總經理，當業界陸續將製造業務北移至內地時，他同時支持「香港製造」，確保技藝相傳。他現任香港金銀首飾工商總會榮譽顧問、香港寶石學協會翡翠標準業界顧問，以及香港青年工業家協會榮譽會長，熱心扶持年輕一代。此外，他積極支持應用科學及職業專才教育，擔任都大「寶石及珠寶學應用理學士課程」的學術顧問小組成員，為課程發展及實施提供意見。

徐冰藝術作品蜚聲國際 獲文體旅局委任「文化推廣大使」

徐冰教授擅於將中國傳統文化與當代元素融會貫通，突破文化界限，作品遍布世界各大博物館及藝術機構。他以其極具創意的作品蜚聲國際，屢獲世界多所頂尖大學及機構頒授獎項。此外，他在藝術教育方面貢獻良多，自2024年起獲香港文化體育及旅遊局委任為「文化推廣大使」，肩負推動大型藝術項目及培育新一代藝術人才的使命。