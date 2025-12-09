嶺大分拆附屬自資院校副學位課程　由新辦團基金接管申專上註冊

立法會今年修訂《專上學院條例》（第320章），外界關注八大自資附屬院校過渡至新例註冊下，會否與所屬大學「分家」。



嶺南大學昨日（8日）宣布，將分拆目前由嶺南大學持續進修學院提供的副學士及其他非學位課程，將改由新辦學團體「香港新興科技教育慈善基金」接管，並計劃根據第320章申請專上學院的註冊審批。嶺大表示，分拆屬「策略調整」，目的是更專注於本科及研究生的教育、研究及知識與技術的轉移發展。



教育局回覆查詢指知悉及尊重嶺大決定，當局及學術及職業資歷評審局會在接獲有關申請後，按既定機制及第320章的相關註冊規定處理。



嶺南大學12月8日宣布，嶺大持續進修學院的課程開展策略性分拆。（嶺南大學提供）

嶺南大學昨日發新聞稿指，將分拆目前由嶺南大學持續進修學院提供的副學士及其他非學位課程。目前嶺大持續進修學院提供四個全日制課程，分別為「人文學科（歷史）副學士」、「商學（工商管理）副學士」、「社會科學（心理學）副學士」和「運動教練及領袖學高級文憑」。

新辦團慈善基金網頁「尚在維修中」 未見資料

有關課程的新辦學團體為「香港新興科技教育慈善基金」。翻查資料，慈善基金網頁尚在維修中，未有背景資料提供；而其社交平台專頁顯示，基金董事代表曾於今年1月與社創基金、及數字政策辦公室商討研究如何能促進長者受惠數碼科技。與該基金共用同一電話號碼的「香港新興科技教育協會」則曾在10月時籌辦第七屆大灣區STEAM卓越獎頒獎禮。

翻查資料，慈善基金網頁尚在維修中。(網頁截圖)

嶺南大學（資料圖片）

嶺大稱，所有於2026/27學年或之前入讀持續進修學院的學生，其學習安排將全面維持至畢業，並在符合大學畢業或完成課程要求的前提下，獲頒授嶺南大學的相關畢業或其他肆業證書。

嶺大發言人重申，整個課程分拆過程將確保各方順利過渡，並維持高質素的教學水平，讓持續進修學院約500多位學生的學習進度不受影響。至於分拆過程將需時多久、日後學院與嶺大是否再無關係等，《香港01》正向嶺大查詢。

根據立法會文件，嶺大持續進修學院在2024/25年度有273人就讀副學位，較2022/23，及2023/24年度的209名和245名均有增加。

嶺大指，由嶺大、持續進修學院的教職員及學生代表組成的「嶺南大學持續進修學院管理委員會」，昨日已召開會議商討進展。嶺大管理層亦將分別與教職員及學生代表會面，講解細節安排，而目前服務於學院的全職教職員也將與新辦學團體洽談過渡安排。

圖為教育局。（政府新聞網圖片）

教育局：知悉及尊重分拆決定 接獲註冊申請後按機制處理

教育局表示，知悉及尊重嶺大分拆嶺南大學持續進修學院副學士及其他非學位課程的決定。教育局理解有關決定屬嶺大策略調整，而嶺大會就有關決定與相關持份者保持溝通，並會為學生提供過渡安排，以及致力確保教學質素和學習體驗，保障學生利益。

就嶺大將協助有關課程的新辦學團體根據經修訂的《專上學院條例》（第320章）申請註冊方面，教育局及香港學術及職業資歷評審局會在接獲有關申請後，按既定機制及第320章的相關註冊規定處理。