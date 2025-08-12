鄧成波家族屯門「龍床盤」基座1.17億沽 劈價7成 嶺南大學接貨
撰文：蔡偉南
出版：更新：
有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，其基座T-Plus商業基座及停車場由嶺南大學買入。該商場原由舖王鄧成波家族持有，該基座物業早前淪為銀主盤，新近落實以1.17億元沽出，呎價約2,982元，較市場估值低出4成；同時較3年前放售價3.88億元大幅低7成。
是次出售物業包括商場、地舖及停車場三個主要部份，總建築面積合共約39,228平方呎。商場部份包括地下入口、一樓和二樓全層，合共約35,691平方呎，樓底由4.9至5.6米不等，並配備升降機及扶手電梯。地舖部份方面，共提供三個舖位，建築面積約由625至1,807平方呎不等，均配有煤氣、三相電及內廁，適合飲食租戶。停車場方面，合共提供47個私家車位及5個電單車位，全部配備電源。
物業早前曾推出放售，當時市場估值為2億元，直至近日成功獲買家以1.17億元承接，成交價較估價低出逾8,000萬元或逾40%，折合呎價約2,982元。
↓↓屯門納米盤菁雋↓↓
鄧成波家族持有 3年前叫價3.88億、大劈7成
資料顯示，物業由鄧成波家族持有，其早在3年前以約3.88億元放售物業，去年估值降價至2億元。
工廈投資者4300萬接手觀塘一籃子工廈 鄧成波家族大蝕65%鄧成波家族中海日升中心一籃子物業淪銀主盤 市值2.9億已故舖王鄧成波疑欠物業貸款被申破產 兩子作為遺產代理人受牽連鄧成波美孚新邨巨舖淪銀主盤 8100萬沽、呎價僅2105元鄧成波家族太子舊樓逾9成業權淪銀主盤 叫價9000萬較買入價跌6成鄧成波家族悅品酒店‧荃灣首度放售 市值13.8億 設583間客房