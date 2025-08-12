鄧成波家族屯門「龍床盤」基座1.17億沽　劈價7成　嶺南大學接貨

有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，其基座T-Plus商業基座及停車場由嶺南大學買入。該商場原由舖王鄧成波家族持有，該基座物業早前淪為銀主盤，新近落實以1.17億元沽出，呎價約2,982元，較市場估值低出4成；同時較3年前放售價3.88億元大幅低7成。



是次出售物業包括商場、地舖及停車場三個主要部份，總建築面積合共約39,228平方呎。商場部份包括地下入口、一樓和二樓全層，合共約35,691平方呎，樓底由4.9至5.6米不等，並配備升降機及扶手電梯。地舖部份方面，共提供三個舖位，建築面積約由625至1,807平方呎不等，均配有煤氣、三相電及內廁，適合飲食租戶。停車場方面，合共提供47個私家車位及5個電單車位，全部配備電源。

物業早前曾推出放售，當時市場估值為2億元，直至近日成功獲買家以1.17億元承接，成交價較估價低出逾8,000萬元或逾40%，折合呎價約2,982元。

屯門菁雋基座連停車場

↓↓屯門納米盤菁雋↓↓

鄧成波家族持有 3年前叫價3.88億、大劈7成

資料顯示，物業由鄧成波家族持有，其早在3年前以約3.88億元放售物業，去年估值降價至2億元。