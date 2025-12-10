神秘男災後擬低價掃宏福苑單位　江玉歡提醒業主擁業權可參與重建

《香港01》昨日報道一名神秘男子在宏福苑大火當日及翌日，曾向大埔區內多間地產代理表明有意以低價入手5個宏福苑單位。立法會議員江玉歡今日（10日）在電台節目指出，即使單位燒毀，業主仍擁有該地的業權，可參與日後重建工作，呼籲業主切勿被有心人利用。她亦呼籲，倘若政府會推出政策，應表明賠償方案不適用於11月26日（火災首日）後買入的單位。



11月26日，宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火。（林振華攝）

11月27日凌晨是火勢最猛烈的時候。（資料圖片）

12月9日的災後宏福苑。（左朗星攝）

有大埔區內代理早前向《香港01》證實，有一名男子疑謀「發災難財」。該代理透露，火災當日及翌日，他所屬的地產代理分行有前線職員接獲一名男子來電，查問宏福苑自由市場放盤「有冇平嘢」。該代理更指，分行內有三、四名代理相繼接到來電，懷疑該男子正四處打聽宏福苑平價放盤單位事宜，但該行的代理均未有理會。

立法會議員江玉歡今日在商台節目《在晴朗的一天出發》提醒，即使單位燒毀，業主仍擁有該地的業權，不論是否已補地價，業主仍是擁有土地的人，可參與日後重建工作，故呼籲業主切勿被有心人利用。另外，賣樓後，有可能新舊業主也是業權持有人，理論上也可參與重建工作；所以，她呼籲政府若推出政策，應表明賠償方案未必適用於11月26日（火災首日）後買入的單位。

立法會議員江玉歡提醒，即使單位燒毀，業主仍擁有該地的業權，可參與日後重建工作。（資料圖片／梁鵬威攝）

本身是律師的江玉歡亦補充指，若她現時要處理宏福苑業權轉讓的個案，她會私下問清楚舊業主放售的原因，因為可能有人太傷心而渴望出售單位；但她會提醒舊業主本身擁有的權益。