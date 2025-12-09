大埔火災｜1081戶居民入住過渡性房屋及房協單位　備電磁爐等家具

大埔宏福苑五級火，奪去無數人的家園。早前有災民對臨時住處欠家具表示不滿，房屋局局長何永賢今（9日）在社交平台Facebook發文指，截至今日中午12時，共有1,081戶、2,530人入住過渡性房屋及房協（每層都有升降機）的單位。她指，現時所有過渡性房屋項目都有床架、床褥和電磁爐，部分項目更可提供電飯煲、微波爐、雪櫃、電視等。



新田部屋（何永賢Facebook圖片）

路德會雙魚薈（何永賢Facebook圖片）

何永賢：營運機構提供充電器、吹風機及拖板

房屋局局長何永賢表示，截至今日（9日）中午12時，共有1081戶、2530人入住過渡性房屋及房協（每層都有升降機）的單位，現尚餘約570個過渡性房屋單位和約420個房協單位可供使用，讓有需要的宏福苑居民入住。她指根據近日的視察，營運機構在電磁爐等的家電以外，小至棉花棒、大至衣物棉被，由充電器到吹風機及拖板都有提供，全力支援居民所需。

路德會雙魚薈（何永賢Facebook圖片）

樂善村（何永賢Facebook圖片）

路德會雙魚薈（何永賢Facebook圖片）

受影響居民可獲較長時間豁免入住過渡性房屋項目租金

何永賢指，明白到居民始終需要中長期的安置安排，副局長戴尚誠今日去信一眾過渡性房屋項目營運機構，感謝他們對受影響居民的支援，並重申房屋局會作出特別安排，讓受影響居民可獲較長時間豁免入住過渡性房屋項目的租金。信中強調，有關居民無須經中央統一平台申請入住過渡性房屋項目，並會獲優先分配入住。

何永賢重申，政府會在住宿方面一直支援受影響居民，讓他們無需擔心相關租金開支或居住期。 現時有較多單位的過渡性房屋項目包括元朗「新田部屋」、「路德會雙魚薈」、「路德會七星薈」、北區「博愛昇平村」。而有較多單位的房協項目則包括香港仔「漁映樓」、洪水橋「樂翹樓」。

路德會七星薈（何永賢Facebook圖片）