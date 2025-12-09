宏福苑火｜已採162名家屬DNA　周一鳴：日以繼夜工作縮短配對時間

大埔宏福苑五級大火，死亡人數增至160人，仍有6人失聯。由於部分死者遺體難以辨認，警方連日採樣脫氧核糖核酸（DNA）進行鑑證。警務處處長周一鳴表示，過去數日共與162名家屬採樣；而160名死者中，120名的身份已透過DNA或指模等科學鑑證確認，仍有40人待認。人員會日以繼夜、馬不停蹄，繼續聯絡家屬安排採樣，盡快縮短配對時間。



警務處處長周一鳴今午（9日）交代大埔宏福苑大火最新進展，指過去數日共與162名家屬採樣。（梁偉權攝）

周一鳴今午會見傳媒時稱，160名死者當中，有120人已透過指模或DNA等科學鑑證方式確認身份，仍有40人有待確認身份。其中一具早前發現的遺體，法醫在其身體不同部分抽取DNA、與家屬的DNA檢驗後，已確認遺體分別屬於一名老婦和其家傭。而在第二階段行動中所搜獲的一件懷疑人骨，亦會以DNA校對。

周一鳴續指，過去數日，共為162名家屬採集DNA樣本，會繼續與其他家屬聯絡，安排到社區會堂或在其他地方採樣，希望盡量加快流程。周強調，政府化驗所與法醫已將採集DNA的行動放在最優先，希望盡快縮短配對時間，不用如過往一般需時2至3周；故短短一星期內，已有百多人確認身份。

周一鳴重申，人員會日以繼夜、馬不停蹄日以繼續工作，亦會在富山殮房和社區會堂等，向家屬抽取DNA樣本作校對，希望用更便捷他們的方法加快過程，早日讓家屬了解情況。

據了解，警方早前聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，分批進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，有家屬昨、今兩日已到廣福社區會堂辦理。

齒科法醫梁家駒今早在電台節目上表示，今次火災環境混雜人類及非人類遺骸，需時小心分開遺骸碎片，且死者遺骸受長時間高溫影響，骨頭、牙齒等的骨髓、牙髓DNA亦可能受破壞，增加採集樣本難度。部分情況需靠罹難者身上的金屬飾物輔助，才能辦認身份。他指難以估計完成辨別死者身份的工作，但必定需要一段長時間，至少以月計算，由數周至數月不等，以南亞海嘯為例更是以年計。

