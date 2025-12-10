稱災後社會需漸復常　聖誕節辦活動無問題　林正財：唔係大癲大肺

大埔宏福苑發生火災後，社會一片愁雲慘霧，聖誕節應否如常舉辦慶祝活動，引起各界討論。精神健康諮詢委員會主席林正財今早（10日）接受電台訪問時表示，社會彌漫聖誕節氣氛沒有問題，亦可以舉辦慶祝活動，前題只要尊重死傷者和受災家庭的心情，「我哋唔係狂歡、唔係真係大癲大肺」，並帶出應有的愛與和平訊息便可。他認為，逐步復常的做法對災民的心理較好，「若果太長久，佢哋調番轉會覺得係咪拖累咗大家」，令他們承受一定壓力。



大埔宏福苑發生火災後，社會彌漫哀傷。(資料圖片)

若社會長久未復常 部份災民會承認壓力 感覺拖累大家

林正財今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，不論是人或社會，經歷一次大災難和悲傷的事情後，都應該要慢慢復常，「企係身，行番路」，可以逐步重回正常生活，「應慶祝時慶祝」。

聖誕節臨近，他認為，社會彌漫聖誕節氣氛沒有問題，亦可以舉辦慶祝活動，前題是尊重死傷者和受災家庭的心情，「我哋唔係狂歡、唔係真係大癲大肺」，「唔係拎人地悲劇慘事當笑話」，以最尊重、有愛、和平的心出發，和災民同行便可。

他表示，社會一步一步復常，對災民心理也較好，「若果太長久（未復常），佢哋調番轉會覺得係咪拖累咗大家」，令他們承受一定壓力，對他們並不公平。他續指，聖誕節的意義是帶出和平訊息，背後的故事「也有很多傷痛」，除了藉此記念親人，也可對未來存盼望，所以不論是聖誕裝飾、慶祝活動和聚會，只要帶出和平訊息便以足夠。

好似一架火車，有個軌道可以行番，可能行得無咁快，但可以慢慢行番。 林正財

林正財認為，學校要協助學生建立恆常生活習慣，才能有助走出傷痛。(資料圖片)

學校須助學生建立恆常習慣 如常參與活動有助心理健康

早前有不少學校取消聖誕派對，林正財同意取消慶祝活動對學生有影響，明白大家心情複雜，但學校應思考如何協助學生建立恆常生活習慣，如常上學、學音樂、打波等，才能協助受災學生和一般學生的心理健康。他說：「好似一架火車，有個軌道可以行番，可能行得無咁快，但可以慢慢行番。」

他解釋，小朋友會對復常狀態有罪疚感，特別是大埔區數間學校的學生，部份學生會認為，身邊有同學受災，甚至有親人離開，會質疑「打番波唔係咁好」；又例如上體育堂時，學生打波時感覺開心，但也會質疑快樂是否不應該。

他認為，盡量慢慢地復常，如常做平日的事，才可以令罪疚感慢慢消退，也有助受災學生走出傷痛，「佢哋都一齊出嚟打波，一步一步咁樣，對大家精神健康、心情都好好多。」