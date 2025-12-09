宏福苑大火災｜90歲嫗報案指100歲友失聯　警追查揭11年前已去世

大埔宏福苑大火災增至160人死亡，警方今日（9日）交代最新調查進展，指早前的31宗失聯個案當中，仍有6人下落不明。警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢提及，有一名90歲老婦報案，尋找一名100歲的女性友人，惟警方追查後發現，被尋找的婆婆，其實早在11年前已經去世。但警方仍會竭盡所能，「因為我哋都想，無論搵到出嚟嘅呢個懷疑失蹤人士佢而家嘅狀況如何，都通知返有關嘅報案人」。



大埔宏福苑大火傷亡慘重，警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢交代最新調查進展，指仍有6宗失聯個案。（梁偉權攝）

警務處處長周一鳴稱，在火災發生後，警方曾接獲很多有心人報案指有人失聯，包括失聯者的家屬和朋友。若報案人可即時提供到失聯者的姓名、年紀、身份證號碼和居住單位，警方或可較快追查到其下落。

惟部分報案人提供的資料比較零碎及不清晰，警方再聯絡報案人時，亦未能取得更多資料，甚至無法再聯絡到報案人，便要用其他方法調查，例如尋找涉事單位的業主或住客資料對比，或調查被指失蹤者的電話號碼是否繼續有人使用；亦要在經調查尋獲失聯者的身份證號碼後，再與入境處、醫管局等部門和機構核對，了解他們是否正在住院或已離世，或者已經移民等。

警務處處長周一鳴交代大埔宏福苑大火最新調查進展。（梁偉權攝）

曾淑賢舉例，有報案人提供一名老婦的姓名，希望尋找對方下落，但「其實上一代嘅老人家，好多時佢有唔同嘅名，就算身份證嘅名，同埋針紙嘅名又唔同」。警方經排除後，發現失聯名單上部分不同的名字，事實上是同一人，或是早前已證實安全的人。

此外，其中一名報案人是一名年屆90歲的老婦，她希望尋找一名已經100歲的女性友人。警方經調查後，發現該名「失聯」婆婆，其實早在11年前已經離世。曾淑賢指，很多報案人可能與其友人已有一段時間沒有聯絡，但擔心這個朋友，只記得對上一次聯絡時，對方是居於宏福苑或大埔一帶，但警方會根據零碎的資料，盡量追查失聯者的下落，「因為我哋都想，無論搵到出嚟嘅呢個懷疑失蹤人士佢而家嘅狀況如何，都通知返有關嘅報案人」。

警務處處長周一鳴（左）聯同警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢，交代大埔宏福苑大火最新進展。（左朗星攝）

警方經多番調查後，目前仍有6宗失聯個案，曾淑賢稱其中3人的地址「相對確實係喺上址（宏福苑）住」；另外3人則有名字及一個懷疑住址，但尚未確定，警方會繼續調查追尋失蹤者的下落。周一鳴亦稱，警方希望「可以再用晒我哋可以做到嘅調查方向、工作，去確認到佢哋（的下落），當然希望佢哋仲係安全」，惟仍要更多時間追查。

