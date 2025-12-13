宏福苑大火01追蹤｜資訊斷層死者家屬感二次傷害　安置重建路漫漫

宏福苑大火造成160名人命傷亡，災後居民、死傷者家屬都要面對安置、重建、殮葬及經濟等接踵而來的問題。雙親居住在宏泰閣的兩兄弟，在大火五日後才確認父母被大火吞噬，父親遺骸只餘下雙腳。有警員通知他們認屍，但到社區會堂後警員卻全不知情，要翌日再去認屍。有死者家屬稱部門及跨部門資訊欠流通，對焦急的家屬造成二次傷害，寄望港府可汲取救災經驗，制定一套前線救災系統。

【宏福苑大火01追蹤系列之五】



【大埔宏福苑火災・專頁】

宏福苑大火造成160名人命傷亡，政府仍在商討安置及重建方案。（夏家朗攝）

目擊屋企變火場、火舌彈出 雙親失蹤

現時約50歲的Nelson和哥哥Ivan，分別為大學的建築系教授及測量師，兩人各有家庭，Nelson正居住在大維修的火炭穗禾苑，父母則居住在大火喪生最多的宏泰閣低層單位，窗戶正對着廣福公園。Nelson知道大火災後，致電父母無人接聽，便啟程往宏福苑，父母電話的最後GPS定位在家中單位。

Nelson的父母分別為76歲及81歲，二人行動自如，父母單位旁邊就是逃生通道。他起初是到社區中心尋找雙親，其後再到廣福公園，但當時已看見家中的單位已變成火場，家中的窗戶不斷有火舌彈出，他只能寄望父母可以從低層單位逃出，只是暫時未能聯繫。

兩兄弟其後走訪大埔多間社區中心及那打素醫院，甚至到葵涌的瑪嘉烈醫院，仍未找到父母下落。他們其後自大火翌日起，數日都有到社區中心查看有否發現父母的屍體。

連日翻認屍相冊 由寄望失聯變只希望留有全屍

由於火災發生初期，警員都只有手寫登記家屬資料，認屍的相冊未有按日期區分，他們每日都會兩次到社區會堂登記，重覆翻閱已看過的屍體相片。Nelson歎指，該批相片並非美麗的相片，無人會想重覆細閱，翻閱時又會害怕看到父母的屍體。但到第三日後，Nelson稱看了幾日相片，逐漸有了心理準備，心情都有所轉變，只希望他們可以留下全屍。

Nelson稱在火災初期，父母當時只被認定為失聯人士，對他們基本沒有什麼支援。他們致電過熱線，到訪過不同醫院查看傷者及他人的屍體，再到社區中心認屍。他們向過前線警員、熱線警員查詢消防搜救的資訊，往往只獲不清楚及無相關資訊的回覆。

大批災民家屬排隊輪候入社區會堂翻閱認屍相冊。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

內部資訊斷層 仍要家屬每日手寫填表

期間，有警員更曾致電他們，反詢問他們有否找回父母，好像找回父母的責任在家屬身上，要證明他們是否離世，連日的奔波令哥哥Ivan感到生氣。Ivan稱每天都有到社區中心認屍，由前線警員登記，反映警方內部都不清楚他們連日到訪社區中心，仍要求家屬每日手寫填表，無用電腦系統掌握好資訊。

警員致電認屍 前線警全不知情

Nelson稱若警員內部資訊都未流通，又怎能寄望前線掌握跨部門小組的資訊，安撫到焦急的災民及家屬情緒。他指家屬當刻最想知道的是，消防當時有否搜到遇難家屬大廈的單位，但這些資訊在前線永遠無法獲得。

至大火後五日，有警員稱在單位內的廚房搜索到父母的屍體，着他們到社區中心認屍。但他們到社區中心後，前線警員卻對事件全不知情，與警員有口角，最終由警方總指揮了解及解釋事件後，要翌日再到社區中心認屍。他們認為總指揮有掌握充足資料，能解答家屬問題，證明當局有能力滿足家屬需要，惟現實就是前線人員沒有相關資訊。

前線人員連日來在宏福苑努力救災及搜索生還者。（梁鵬威攝）

母親頭骨碳化 父遺骸只餘雙腳

他們其後看到父母的屍體，母親的屍體已碳化，看到母親的頭骨，爸爸卻只餘下雙腳的遺骸，穿著高桶的波鞋，法醫其後再比對DNA後確認到父親的身份，現時已領取遺體火化紙，可安排殮葬事宜，但辦理父母的遺產及帳戶所需的死亡證，法醫稱要交死因裁判庭及DNA作最終確認，平均需時半年。

哥哥Ivan稱父母關係很好，大火時應開始準備晚餐，並會想像母親是在父親懷中死去，說着就哭了起來，稱自己並不堅強，每日想起他們都會喊。Nelson看見哥哥哭了起來，安靜數秒未有發言，只說他們在火災期間要保持冷靜，想盡方法去找回父母，根本沒時間整理自己情緒。

2025年12月7日，宏福苑外的獻花悼念位置，最後一日開放，有市民折紙鶴送上心意。（夏家朗攝）

感謝前線人員辛勞 促政府設訂救災系統

他們非常感謝前線人員的辛勞，但連日來的奔波及不流通的資訊，好像要讓家屬證明自己父母真的失蹤，並且在火場喪生一樣，對他們有造成兩次、三次傷害。他們認為前線獲得的資訊，遠遠滿足不到焦急的家屬需要，故他們願意受訪，並希望政府可汲取今次救災經驗，制定一套嚴謹的救災系統，往後若不幸再有災難，可以體諒及照顧到災難家屬的需要。

2025年12月7日，宏福苑外的獻花悼念位置，最後一日開放，有市民折紙鶴送上心意。（夏家朗攝）

他們建議社區會堂的認屍中心表格要電子化，相片可按日期及發現位置分類檢索，減少家屬要翻閱全數相片的需要。他們同時建議政府在災前及災後，都可統一發SMS發短訊向災民及家屬發放最新消息及搜救狀況。

他們同時希望政府可以就死亡證平均處理半年一事，可安排折衷的方式辦理死者的帳戶及遺產等問題，讓家屬可放下心頭大石，復常生活。

73歲的災民謝先生暫居在天水圍江夏圍過渡屋，要行4層樓梯才到約90呎單位。（陳萃屏攝）

回歸日常之路仍遙遠

災後居民及死傷者家屬都要面對安置、重建、殮葬及經濟等接踵而來的問題，政府在災後成立的援助基金，收到34億元捐款，會向每戶業主派發10萬元補助，向死者家屬派發20萬元慰問金及5萬元殮葬津貼，受傷人士有5至10萬元補助不等。

73歲的災民謝先生暫居在天水圍江夏圍過渡屋，要行四層樓梯才到約90呎單位，單位內擺放了兩張床。他稱年輕時都受過很多苦難，睡過地下，都滿意安排。有災民則表示過渡屋位單位細及位處偏僻，十分不方便，只想盡快回歸曰常，有災民則寄望政府未來一、兩年有更妥善的安置方式。

有居民希望原址重建，有居民不願意再回來憶起災難，有居民更希望建紀念花園，參考最近英國大火死了72人，警醒世人。

長遠的居所如何解決，政府仍未有定案。民建聯曾建議四個重建選址，包括原址重建、廣福公園及附近政府地，並建議提供「居屋換居屋」、搬往公屋及現金補償等方案予宏福苑居民選擇。宏福苑火災涉及的按揭問題很複雜，金管局還正在與政府、銀行界、保險界及法律界研究如何處理。

【大埔宏福苑火災・專頁】