奧委會協會全體代表大會明年首在港舉行　霍啟剛：港成國際平台

第28屆國家及地區奧委會協會全體代表大會(ANOC) 將於明年12月7日至10日，首次在香港舉行。督導委員會主席兼港協暨奧委會副會長霍啟剛預計，將有逾1,200名體育領袖、知名人士，以及來自206個國家及地區奧委會等的成員出席。他表示，在香港政府的全力支持下，大會將會把香港打造成國際交流的平台。



第28屆國家及地區奧委會協會全體代表大會(ANOC) 將於明年12月7日至10日，首次在香港舉行。ANOC秘書長、國際奧林匹克委員會委員Gunilla LINDBERG（右三）指，對目前的籌備進展感到非常滿意。（大會提供圖片）

第28屆國家及地區奧委會協會全體代表大會(ANOC) 將於明年12月7日至10日，首次在香港舉行。（大會提供圖片）

於亞洲國際博覽館舉行 料有逾1200名成員出席

28屆ANOC全體代表大會將於2026年12月7日至10日在亞洲國際博覽館舉行，預計將有逾1,200名體育領袖、知名人士以及來自206個國家及地區奧委會、國際奧委會、國際體育總會以及奧運會籌備委員會成員出席。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩指們期待以香港世界級的場館、先進基建、活力文化以及熱情的好客之道來迎接來自世界各地的嘉賓，向大家展示香港的獨特魅力。

霍啟剛指，在香港特區政府的全力支持下，大會將會把香港打造成國際交流的平台。（全體代表大會督導委員會）

霍啟剛指，在香港政府的全力支持下，大會將會把香港打造成國際交流的平台。他表示，希望與全球夥伴攜手規劃體育未來藍圖，在經濟、社會以及體育方面帶來國際性的深遠效益。

ANOC秘書長、國際奧林匹克委員會委員Gunilla LINDBERG指，對目前的籌備進展感到非常滿意，相信這將是一次非常優秀的大會，它將展現各國家及地區奧林匹克委員會之間的團結，共同探討奧林匹克運動在未來幾年將面臨的挑戰與機遇。