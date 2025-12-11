浸大學生會兩男女前成員等涉詐騙會款約75萬　案件將轉區院審

浸大學生會2名前男女成員涉騙取學生會款約75萬，被控串謀欺詐等罪名，今(11日)在九龍城法院提堂，兩名成員均有上庭，他們暫時毋須答辯，裁判官把案押後至明年1月8日再提訊，以待控方準備轉介區域法院的文件，兩人准保釋候訊。



女被告的同居男友亦涉嫌有份參與及疑曾洗黑錢，但他今日缺席聆訊，法庭發出拘捕令。



案中兩名被告今早有到九龍城法院應訊。(資料圖片)

3被告被控串謀欺詐及盜竊罪

3名被告：陳俊暹(21歲，學生)、翁碧淇(24歲, 客戶服務員)，及朱棨燊(28歲，無業)，3人同被控一項串謀欺詐罪，指他們於2023年11月16日至2024年8月16日期間，在港串謀詐騙莊佩賢，即向莊訛稱莊須向3名被告報銷某些款項，誘使莊以浸會大學學生會名義，在恒生銀行及東亞銀行開立賬戶，並從中提取74.94萬元。3人同被控一項交替性的盜竊罪，指他們於同期同地偷竊港幣74.94萬元。

未出庭被告另被控3項洗黑錢罪

今日未有出庭的被告朱棨燊，另被控3項洗黑錢罪，指他於2023年5月17日與2024年7月30日，在港處理1筆於眾安銀行帳戶內，總額為133.1萬元的款項、1筆於MOX銀行帳戶內64.7萬元的款項，及1筆於渣打銀行帳戶內66.9萬元的款項，全部或部份涉可公訴罪行得益，但仍處理該款項。

案件編號：KCCC3269/2025