浸大生與15歲女友性交乘機肛交　並稱想試好耐　官斥續犯案囚2年

浸大男生涉與一名15歲少女相識不久便成男女朋友，他在二人第一次見面時誘使少女性交，之後多次發生性行為。有次他趁少女背向他時乘機肛交，並稱：「你忍吓啦，我想試好耐㗎喇。」少女後來受不住其控制慾，兩人終告分手，但被告仍常在其樓下等她，她最終報警。被告早前承認多項非法性交罪，經審訊後被裁然雞姦罪不成立，但與21歲以下女子肛交罪成。案件今（26日）在高等法院判刑。法官譚耀豪指被告利用事主年輕並對性好奇，誘使她性交之餘，亦有拍照及拍片，且重複和持續犯案，判他入獄兩年。



被告江宇軒，現年25歲，報稱學生。他原被控1項雞姦罪，指他於2023年6月某日，在將軍澳寶盈花園某單位，在15歲的女童X不同意下肛交，他經審訊後被裁定屬交替控罪的與21歲以下女童作出肛交罪成。另他開審前已承認5項與16歲以下女童非法性交罪。

被告江宇軒經審訊後被裁定非法肛交罪成，他開審前已承認5項非法性交罪，被判囚2年。(朱棨新攝)

求情稱無使用暴力

辯方求情時同意被告在半年內犯案，曾拍攝事主照片和影片，但強調沒有證據顯示被告保留該些照片和影片，他在案中亦沒有使用暴力，

女事主有嚴重抑鬱和焦慮

法官判刑時透露，被告案發時就讀浸會大學社會學學系，一度因本案被還押，令他未能繼續學業。他在高等法院獲准保釋後，繼續就讀該學系，現時為4年級學生。法官引述事主X的創傷報告，指她有嚴重抑鬱和焦慮，屬創傷後壓力症候群的症狀。

第一次見面已誘使X性交

法官指，被告和X認識後不足兩星期便第一次見面，期間被告誘使X性交。被告利用X的年輕和性好奇犯案。他首次和X性交時，起初並沒有使用避孕套。被告其後和X性交時，他有使用避孕套。他重複和持續犯案，期間曾拍攝照片和影片。他被裁定罪的非法肛交罪，以兩人同意肛交為判刑基礎。法官接納被告有悔意，認為重犯機會不大，最終判他監禁兩年。

兩人交往期間多次性交

控方案情指，被告案發時23歲，他在2023年1月透過交友軟件認識當時15歲的X。其後，兩人發展成為情侶，並於同年2月11至8月1日多次性交，X當時未滿16歲。

趁X背向時乘機肛交

兩人其中一次性交，於2023年6月某日，在被告的將軍澳寶盈花園住所發生。X性交時曾經轉換位置，背向被告，被告便借機會與X肛交，並稱：「你忍吓啦，我想試好耐㗎喇。」其後，被告才把下體拔出。被告同年8月10日被捕，他警誡及錄影會面承認曾經和X性交，但否認和她肛交。

要X食藥致她經期不準

審訊時播放X的錄影會面，她稱和被告透過Instagram認識，其後拍拖。被告指有人在12、13歲時已性交，藉此遊說X和他性交。被告當時要求她「食藥」，終令她經期不準，需向中醫求診。

分手後仍在樓下等她及午夜來電

X續稱，曾為被告的控制慾而爭吵，被告會干涉她的髮型和衣著，要X按他喜好打扮，又要X在手機安裝具追蹤功能的程式，以使被告能追蹤她的位置，但遭X拒絕。兩人於2023年7月尾至8月初時已分手，但被告仍在X樓下等她，又凌晨來電令她無法入睡，感到很大壓力。

案件編號：HCCC274/2024