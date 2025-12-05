浸大暫停學生會運作　稱僅少數學生為會員　學生會冀與校方對話

浸會大學周四（4日）發信通知浸大學生會臨時行政委員會，即時暫停其運作，直至另行通知。浸大校方今日（5日）回覆稱原因包括僅小部份學生為學生會會員，該委員會在不同範疇未有展現遵守大學規章的意願，例如財務管理等。



現時浸大學生會告示板被圍封，校方亦會收回學生會會室、影印室、電郵使用權等。學生會要求校方直接對話，以維持正常運作。



浸大暫停學生會運作，現時學生會告示板被圍封，校方亦會收回學生會會室、影印室、電郵使用權等。（夏家朗攝）

浸大：即時暫停學生會運作

浸大學生會告示板周三（3日）被水馬及另外兩塊告示板「雙重圍封」，《香港01》兩度向浸大查詢，於今日（5日）獲得回覆。

校方今指昨（4日）發信通知浸大學生會臨時行政委員會，即時暫停該委員會的運作，直至另行通知。校方認為僅有小部分浸大學生成為浸大學生會會員；臨時行政委員會在不同範疇未有展現遵守大學規章的意願，例如財務管理等。

根據校方發送給學生會臨時行政委員會的信件，校方將會接管學生會會室、影印室及告示板等由本會管理之設施。校方又要求幹事執拾個人物品，於周六下午五時前撤出會室。

浸大暫停學生會運作。（資料圖片）

浸大學生會冀與校方直接對話

浸大學生會強烈譴責校方決定，表示昨晚7時收到校方通知，「決定無限期暫停浸大學生會的營運」。學生會解釋校方自2021/22年度起終止代收會費令會員人數下降，會方已調低會費，會員人數較上學年增長六倍。學生會又解釋有承諾舉辦活動，亦有就財務問題與學生事務處輔導長達成共識。學生會要求校方直接對話，以維持正常運作。

校方提供的理據毫無事實基礎，純粹巧立名目，不但否定學生會幹事的努力付出，更沒有為同學福利權益着想，以不合情理的方式令學生會岌岌可危。 浸大學生會聲明