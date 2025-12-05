浸大暫停學生會運作 稱僅少數學生為會員 學生會冀與校方對話
撰文：陶嘉心
出版：更新：
浸會大學周四（4日）發信通知浸大學生會臨時行政委員會，即時暫停其運作，直至另行通知。浸大校方今日（5日）回覆稱原因包括僅小部份學生為學生會會員，該委員會在不同範疇未有展現遵守大學規章的意願，例如財務管理等。
現時浸大學生會告示板被圍封，校方亦會收回學生會會室、影印室、電郵使用權等。學生會要求校方直接對話，以維持正常運作。
浸大：即時暫停學生會運作
浸大學生會告示板周三（3日）被水馬及另外兩塊告示板「雙重圍封」，《香港01》兩度向浸大查詢，於今日（5日）獲得回覆。
校方今指昨（4日）發信通知浸大學生會臨時行政委員會，即時暫停該委員會的運作，直至另行通知。校方認為僅有小部分浸大學生成為浸大學生會會員；臨時行政委員會在不同範疇未有展現遵守大學規章的意願，例如財務管理等。
根據校方發送給學生會臨時行政委員會的信件，校方將會接管學生會會室、影印室及告示板等由本會管理之設施。校方又要求幹事執拾個人物品，於周六下午五時前撤出會室。
浸大學生會冀與校方直接對話
浸大學生會強烈譴責校方決定，表示昨晚7時收到校方通知，「決定無限期暫停浸大學生會的營運」。學生會解釋校方自2021/22年度起終止代收會費令會員人數下降，會方已調低會費，會員人數較上學年增長六倍。學生會又解釋有承諾舉辦活動，亦有就財務問題與學生事務處輔導長達成共識。學生會要求校方直接對話，以維持正常運作。
校方提供的理據毫無事實基礎，純粹巧立名目，不但否定學生會幹事的努力付出，更沒有為同學福利權益着想，以不合情理的方式令學生會岌岌可危。
嶺大學生會質疑成員被列「黑名單」 四個校內社團註冊無回音指呼籲投白票不涉提倡暴力 中大學生會前會長蘇浚鋒准提終極上訴皇仁書院學生會選舉爆風波 學生收匿名恐嚇電郵 校方報警及停選嶺大學生會迎新營突取消 稱受校外場地方「不可抗力因素」影響中大學生會前會長蘇浚鋒 欲就投白票帖文案上訴終院 申請被駁回中大盧煜明撐學生會重組 稱難訂時間表 歡迎發表意見惟須合法嶺大終止與學生會協商承諾書條文 學生社團須向校方註冊