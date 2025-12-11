宏福苑火災｜田北辰倡列臨時建構物清單：唔好等出咗人命先嚟改革

因應大埔宏福苑五級火，政府早前下令，所有正在進行大型維修工程的建築立即拆除外部棚架防護網。發展局今（11日）交代棚網檢查安排，提到要設棚網源頭追蹤標籤系統等。立法會議員田北辰在社交平台Facebook指，政府要醒覺，「唔好次次等出咗人命先至嚟改革！」他建議，政府應將有可能影響很多人的臨時建構物列個清單，用現時查棚網的形式認真查，「唔好再一查先發現睇漏嘢，計錯數，釀成災難！」



▼11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



甯漢豪今日公布外牆棚網抽樣檢測的最新要求。（資料圖片）

因應大埔宏福苑五級大火，發展局局長甯漢豪今日（11日）公布外牆棚網抽樣檢測的最新要求，實施三項新措施。日後無論維修或新建樓宇工程，承建商必須提供棚網阻燃效能證明書或檢測報告；棚網抵港後，承建商要安排第三方隨機抽取指定數量的棚網，送往指定實驗所檢測；棚網上架後，執管部門亦會隨機抽樣覆核。

▼12月4日 柴灣峰華邨等拆棚網▼



田北辰：今次出事嘅就係棚網，但係點知下次係咩呢？

立法會議員田北辰在社交平台Facebook表示，除屋宇署一直有監管的永久建構物，長遠而言，很多臨時性建構物都可以成計時炸彈咁，隨時爆煲，反問：「今次出事嘅就係棚網，但係點知下次係咩呢？」

實政圓桌立法會議員田北辰促政府將有可能影響很多人的臨時建構物列個清單，用現時查棚網的形式認真查。（資料圖片/廖雁雄攝）

他認為政府要醒覺，「唔好次次等出咗人命先至嚟改革！」，建議政府應將有可能影響很多人的臨時建構物列個清單，用現時查棚網的形式認真查。「唔好再一查先發現睇漏嘢，計錯數，釀成災難！」

至於發展局公布的監管棚網新制度，他認為，來貨要取樣檢測，上架後亦要再隨機抽樣，在證明書及檢測文件方面，期望政府「即使肯定係真嘢都好，都唔好太信，證書係真，個心態都要懷疑啲貨係假咁去做。」他又建議，長遠而言，政府可研究玻璃纖維棚網的安全性同成本效益，看看是否適合引入香港。