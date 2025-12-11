六合彩結果｜頭獎一注獨中 幸運兒得8212萬 7個攪出號碼有得對
上周六（6日）晚攪珠的1.2億元頭獎六合彩終於有幸運兒中頭獎，但由於只是「半注中」（0.5注中，即投注5元一注，而非10元），只取得一半獎金，餘下6,121萬元（61,215,075元）獎金撥入今晚（11日)攪珠的多寶，馬會估計10元一注獨中，幸運兒可得到8,000萬元巨額橫財。是繼12月2日及12月6日後，近兩周第三個巨額獎金攪珠。
投注今晚9時15分截止。總投注額為1.85億元（185,287,642元）。馬會公布，今晚頭獎有10元一注獨中，獲得82,123,790元。
今晚攪出號碼為：1、5、6、25、30、42，特別號碼為：43
馬會公布，今晚頭獎有10元一注獨中，獲得82,123,790元；二獎有7.5注中，每10元一注派彩929,270元；三獎有358.5注中，每10元一注派彩51,840元。
值得一提，不少人會買1至6號，往往一旦這六個號碼攪出，特別多人中派40元的七獎，今晚就有多達32萬注中。
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
截至12月2日晚攪珠，合共49個號碼中，共有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次；排第二是49號的507次；排第三位是24號的502次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。
五大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、43
最冷門號碼以19號攪出430次居尾，其次是41號，只攪出437次；而23號及25號同列尾三，各攪出439次；43號攪出444次排尾五。
