六合彩結果｜頭獎一注獨中　幸運兒得8212萬　7個攪出號碼有得對

上周六（6日）晚攪珠的1.2億元頭獎六合彩終於有幸運兒中頭獎，但由於只是「半注中」（0.5注中，即投注5元一注，而非10元），只取得一半獎金，餘下6,121萬元（61,215,075元）獎金撥入今晚（11日)攪珠的多寶，馬會估計10元一注獨中，幸運兒可得到8,000萬元巨額橫財。是繼12月2日及12月6日後，近兩周第三個巨額獎金攪珠。



投注今晚9時15分截止。總投注額為1.85億元（185,287,642元）。



12月11日晚攪珠的六合彩，馬會料頭獎10元一注獨中，可得8,000萬巨額橫財。(廖雁雄攝）

今晚攪出號碼為：1、5、6、25、30、42，特別號碼為：43

12月11日晚六合彩攪珠結果。(馬會直播截圖)

12月11日晚六合彩派彩結果。(馬會網頁截圖)

馬會公布，今晚頭獎有10元一注獨中，獲得82,123,790元；二獎有7.5注中，每10元一注派彩929,270元；三獎有358.5注中，每10元一注派彩51,840元。

值得一提，不少人會買1至6號，往往一旦這六個號碼攪出，特別多人中派40元的七獎，今晚就有多達32萬注中。

馬會料12月11日六合彩若10元一注獨中，幸運兒可得8,000萬巨額橫財，吸引不少人到投注站買彩票。(廖雁雄攝）

六合彩連續九期無幸運兒中頭獎，馬會估計12月6日若10元一注獨中，幸運兒可得1.2億元巨額橫財。（夏家朗攝）

由於12月6日晚六合彩僅得「半注中」，因此有6,121萬元多寶累積撥入至12月11日晚攪珠內，估計10元一注獨中頭獎可得8,000萬元。(馬會直播截圖)

六合彩11月25日攪珠及派結果。當次攪珠為「幸運二金多寶」，頭獎無人中。(馬會網會截圖)

六合彩12月2日攪珠及派結果，頭獎無人中。(馬會網會截圖)

六合彩12月6日攪珠及派結果，頭獎半注中。(馬會網會截圖)

2002年7月4日至2025年12月2日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至12月2日晚攪珠，合共49個號碼中，共有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次；排第二是49號的507次；排第三位是24號的502次；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及491次。

五大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、43

最冷門號碼以19號攪出430次居尾，其次是41號，只攪出437次；而23號及25號同列尾三，各攪出439次；43號攪出444次排尾五。