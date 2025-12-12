宏福苑大火直播｜獨立委員會如須要 可向特首提出賦「調查權力」
撰文：陶嘉心
出版：更新：
大埔宏福苑發生五級火災至今160人罹難。行政長官李家超早前宣布將成立由法官主持的「獨立委員會」，審視火災成因等問題。李家超今午（12日）公布，委任陸啟康法官為獨立委員會主席、陳健波及歐陽伯權為成員，9個月內交報告，而陸啟康現為選舉管理委員會主席。
李家超指，考慮給予委員會「備用權力」，如審視過程中就特定議題及環節，認為有需要獲賦予法定權力完成工作，可向行政長官提出，讓委員會就相關事宜按香港法例第86章《調查委員會條例》，成為法定調查委員會，行使法定權利，獲取有關資料及事實。《香港01》直播。
陸啟康擔任主席 兩成員包括陳健波及歐陽伯權 9個月內交報告
李家超表示，聯繫及聆聽終審法院首席法官張舉能推薦後，決定委任法官陸啟康擔任獨立委員會主席，同時委任兩名成員陳健波及歐陽伯權，9個月內交報告。
李家超指，「獨立委員會」職權範圍包括：就起火火勢迅速蔓延及火災造成人命傷亡，及財物損毀，審視成因及火災發生的情由；大廈配置的消防裝置及有效運作的監督及責任問題；有關維修樓宇的施工安全及監督制度是否足夠；有關驗證及檢測制度是否有效；各環節人員，包括政府人員、專業人士及承建商的角色及責任承擔。
特定議題如有須要 可申請成法定獨立調查委員會
李家超指委員會運作細節有三特點，第一是全權主導，以靈活及簡化流程方法，以公正有效方式審視工作；第二，可設立專家小組以提供意見；第三，如委員會在審視過程中就特定議題，認為有需要獲得第86章《調查委員會條例》的法定權力，可向行政長官提出建議，行政長官會同行政會議考慮後可根據條例就該環節或相關事宜，讓委員會成為法定調查委員會。
