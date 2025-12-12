宏福苑大火｜陸啟康任獨立委員會主席　可要求獲賦予「調查權力」

大埔宏福苑發生五級火災至今160人罹難。行政長官李家超今（12日）宣布委任法官陸啟康擔任獨立委員會主席，委員包括陳健波及歐陽伯權。委員會有四點職權範圍，包括調查火警成因、樓宇維修監督制度、各環節人員角色、樓宇維修涉舞弊及圍標等問題、法律監管是否足夠及提出建議，預期9個月內完成報告。



李家超表示考慮給予委員會「備用權力」，如審視過程中就特定議題及環節，認為有需要獲賦予法定權力完成工作，可向行政長官提出，讓委員會就相關事宜按香港法例第86章《調查委員會條例》，成為法定調查委員會，行使法定權利，獲取有關資料及事實。他形容賦予獨立委員會「最大嘅主導權同埋靈活空間」，簡化流程，以有效盡快完成艱巨工作。



2025年11月26日，大埔宏福苑五級火災。（資料圖片／夏家朗攝）

陸啟康任主席 成員包括陳健波及歐陽伯權 9個月內交報告

李家超表示，聯繫及聆聽終審法院首席法官張舉能推薦後，決定委任法官陸啟康擔任獨立委員會主席，同時委任兩名成員陳健波及歐陽伯權，9個月內交報告。

李家超委任法官陸啟康為獨立委員會主席，他同時是現任選管會主席。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

李家超委任陳健波作獨立委員會成員。（資料圖片 / 立法會直播）

李家超委任歐陽伯權作獨立委員會成員。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

設四點職權範圍 檢視火災成因、維修工程舞弊

「獨立委員會」職權範圍有四點，第一點就起火火勢迅速蔓延及火災造成人命傷亡，及財物損毀，審視成因及火災發生的情由；大廈配置的消防裝置及有效運作的監督及責任問題；有關維修樓宇的施工安全及監督制度是否足夠；有關驗證及檢測制度是否有效；各環節人員，包括政府人員、專業人士及承建商的角色及責任承擔。

第二點，針對大型樓型維修工程，審視各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當的合謀串連等系統性問題，及有關工程有否涉貪圍標、圍規招標問題。

第三點，就上述兩項事宜檢視現行法律規管及懲罰是否足夠。第四點，就上述三點事宜提出建議。

行政長官李家超今（12日）宣布委任法官陸啟康擔任宏福苑火災獨立委員會主席，委員包括陳健波及歐陽伯權。（何頴賢攝）

行政長官李家超今（12日）宣布委任法官陸啟康擔任宏福苑火災獨立委員會主席，委員包括陳健波及歐陽伯權。（何頴賢攝）

李家超：賦予最大嘅主導權同埋靈活空間

李家超說獨立委員會於9個月內完成報告，要審視的範圍「好廣泛」，尤其是有關圍標及利益相連的系統性問題，「問題眾多，性質複雜」。為確保獨立委員會能於9個月內完成審視及編寫報告，李家超說委員會工作既要公正，亦要靈活高效，因此他賦予獨立委員會「最大嘅主導權同埋靈活空間」，簡化流程，以有效盡快完成艱巨工作。

特定議題如有需要 可申請成法定獨立調查委員會

李家超又表示，考慮給予委員會「備用權力」，如果審視過程中就特定議題及環節，認為有需要獲賦予法定權力去完成工作，可向行政長官提出建議。行政長官會同行政會議考慮後，可按香港法例第86章《調查委員會條例》，讓委員會就相關事宜成為法定調查委員會，行使法定權利，獲取有關資料及事實。

李家超又指委員會將全權主導運作，以靈活及簡化流程方法，以公正有效方式審視問題，亦可以設立專家小組以提供意見。