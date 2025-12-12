公立醫院全年收費上限｜$1萬封頂　元旦起可經HA Go或繳費處申請

公立醫院下月元旦（1月1日）起實施新收費，在處方藥物收費上，專科門診從每種藥物15元以16星期為收費單位，改為每種藥物20元，以4星期為收費單位；家庭醫療服務即從免費改為每種藥物為5元，以4星期為收費單位。



醫管局同時推出全年一萬元醫療收費上限，明年起，只要同一年內在公營醫療機構醫療費達一萬元，該年其後將不用再繳費。醫管局今日（12日）宣布相關措施更多詳情，只要合資格的香港市民便可申請。合資格人士可在「HA Go」App或在公院繳費處申請，毋須任何文件，預計將惠及7萬人。



醫管局今日宣佈1萬元醫療收費上限更多詳情。（洪戩昊攝）

毋須提交文件

明年起，只要同一年內在公營醫療機構的醫療費達一萬元，便合資格申請，該年其後將不用再繳費。合資格人士可在「HA Go」App或在公院繳費處申請，毋須任何文件。只需點選「HA Go」App右下方「更多」，再點選「全年繳費上限」則可

處理申請需時約14天

若在公院繳費處申請亦只需一、兩分鐘。處理申請需時約14天，申請期由每年1月1日開始，至次年3月31日截止，每個年度須申請一次。

市民亦可於醫管局一站式電子服務站查詢累計已繳費用，留意何時到達一萬元門檻。

單次收費未必「齊頭」 多付金額會撥入下一年封頂額計算

由於單次收費未必是「齊頭」，多付的錢會撥入下一年計算。舉例若單次醫療費達11,000元，該次仍要付全額，但該年餘下時間不用再付錢。至於多付的1,000元將撥入下年，下年只要再「消費」滿9,000元，便又可重新申請。

醫管局：導致濫用公營醫療服務機會細

醫管局總行政經理（庫務，保險及收入管理）翁美玉解釋，為確保優惠真的由有需要人士享用，即使不設門檻，合資格人士仍需申請。她指，措施目的是幫助一些突發重病和長期病患，因為不是很多病人會很短時間內有支出達到1萬元以上。至於會否導致濫用公營醫療服務，她則相信機會少，因為公營醫療服務緊張，大部份享用的人士也有臨床需要。