工展會2025｜12.13維園開鑼　巴士路線及特別交通安排一文看清

第59屆工展會周六（13日）維園開鑼，銅鑼灣及天后一帶將實施特別交通及運輸安排，部分道路或臨時封閉，包括糖街、百德新街、京士頓街等，警方呼籲市民盡量使用公共交通服務。九巴活動期間設多條路線前往工展會，內地訪港旅客乘車至元朗後轉車直達維園，下文詳列前往工展會的交通詳情。



今年工展會推出一元、十元暖心價等優惠產品。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

工展會將於明日（12月13日）至2026年1月5日在維園舉行，屆時或將實行道路管制，警方呼籲市民乘搭公共交通工具前往會場。九巴表示有多條路線，讓市民和旅客輕鬆往返工展會會場購物，包括路線108、600、673等。

另外，內地訪港旅客若前往維園工展會，可以經由福田口岸或蓮塘口岸過關，選乘路線B1、B9 或B9A，於形點I轉乘路線968直達維多利亞公園。使用八達通或電子支付系統繳付車資的乘客，可享優惠，兩程路線只需27元。

警方表示，因應工展會人流及交通情況，部分道路或於明日（13日）至明年1月5日每日下午4時至晚上10時部分或同時封閉，當中包括：

（一）

－ 介乎京士頓街與高士威道的告士打道南行線；及

－ 糖街。

（二）

－ 介乎京士頓街與高士威道的告士打道北行線，由摩頓台天橋往北行的車輛除外；及

－ 糖街。

（三）

－ 記利佐治街；

－ 介乎京士頓街與記利佐治街的百德新街；及

－ 介乎告士打道北行與百德新街的京士頓街西行線。

（四）

－ 加寧街；

－ 京士頓街；及

－ 介乎告士打道西行與京士頓街的百德新街。

（五）

－ 興發街將間歇性封閉，專營巴士及專線小巴除外；

－ 介乎帆船街與興發街的電氣道將間歇性封閉，的士及進出栢景臺的車輛除外；

－ 介乎興發街與銀幕街的琉璃街將間歇性封閉；及

－ 位於興發街北行近清風街的一般停車灣。

乙、交通改道

為配合上述封路安排，下列交通改道將可能部分或同時實施：

（一）

－ 沿維園道天橋行駛的車輛須改經告士打道西行；及

－ 沿怡和街東行車輛不准駛入糖街。

（二）

－ 沿摩頓台天橋北行車輛不准左轉入京士頓街西行；及

－ 沿怡和街東行車輛不准駛入糖街。

（三）

－ 沿百德新街南行車輛須改經京士頓街東行；及

－ 沿加寧街南行車輛須改經京士頓街東行。

（四）

－ 沿告士打道西行車輛不准駛入加寧街及百德新街。

（五）

－ 沿高士威道行駛的車輛不准進入興發街。

丙、實施行人專用區

下列道路將繼續於星期一至五每日下午4時至午夜12時，以及星期六、星期日和公眾假期每日中午12時至午夜12時實施行人專用區：

－ 景隆街以東的駱克道；

－ 東角道；及

－ 百德新街以西的記利佐治街。

丁、暫停使用停車位

興發街公眾停車場（不包括殘疾人士停車位）將於以下時段暫停使用，獲授權車輛除外：

－ 2025年12月10日至12日每日上午8時至晚上8時59分；

－ 2025年12月13日至2026年1月4日每日上午8時至晚上7時59分；

－ 2026年1月5日上午8時至晚上11時59九分；及

－ 2026年1月6日上午8時至晚上8時59分。

警方表示，封路期間，車輛或不准進出柏寧酒店及位於記利佐治街的所有停車場，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。警方會視乎該區的交通及人流情況實施適當安排，呼籲駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。