公營醫療服務元旦起實施新收費一文看　專科門診藥費貴5倍(附表)

公營醫療服務於2026年1月1日起實施新收費。藥物收費方面，專科門診從每種藥物15元、以16星期為收費單位，改為每種藥物20元、以4星期為收費單位；家庭醫療服務則從免費改為每種藥物5元、以4星期為收費單位。新收費下，16星期的專科門診藥物需80元，較原本的15元大增5倍。



診症方面，專科門診服務（包括綜合診所及專職醫療診所）和家庭醫學診所服務（包括綜合診所）的診症由首次135元、其後每次80元，分別升至每次250元及每次150元。



隨着病人數目上升，醫管局每年的藥費開支持續增加。2024/25年度，其藥物總開支達127.5億元。今年3月，醫管局公布公營醫療服務收費改革，多個項目均加價，包括藥費及診症費。

專科門診藥費貴5倍 專科門診亦貴近1倍

藥費上，專科門診從每種藥物15元、以16星期為收費單位，改為每種藥物20元、以4星期為收費單位；家庭醫療服務則從免費改為每種藥物5元、以4星期為收費單位。

政府預計年收入增30億 醫管局：資源將用回病人身上

醫管局今日舉行傳媒講座，介紹新收費詳情。政府早前指，新收費下預計每年會增加30億元收入；局方則指，多了的資源將用回病人身上。隨着推行新收費，醫管局每年評估新藥或新適應症數目將由以往約90種增至約120種，入新藥的數目將持續上升。局方表示，希望扭轉「小病高資助、大病病人需大量自費」的結構失衡、資源錯配的現象。