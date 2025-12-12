Festilumi沉浸式光影樂園現灣仔海濱 47米巨型聖誕樹登場｜多圖
撰文：賴卓盈
Festilumi沉浸式光影樂園今晚（12日）起於灣仔海濱活動空開幕，樂園設有9個主題區，包括絢麗紅金色光影組成的「魔幻楓林」、色彩變幻萬千的「七彩光影隧道」，以及呈現史前景觀的「侏羅紀王國」。此外，園内設有「光影聖誕樹」，由19萬個LED燈以及5萬個光影球組成，號稱為全球最高聖誕樹。
Festilumi沉浸式光影樂園即日起開放至2026年4月底，院内設有9個主題區，佈置滿不同光影雕塑、互動裝置以及奇幻生物。例如有大量紅葉的「魔幻楓林」、設有恐龍雕塑的「侏羅紀王國」等。其他大型燈飾還包括阿拉丁、金紫荊雕塑、麋鹿、企鵝等等。
樂園内還設有一棵「光影聖誕樹」，由19萬個LED燈以及5萬個光影球組成。
Festilumi沉浸式光影樂園開放時間如何？
Festilumi沉浸式光影樂園於每晚日落時分至晚上11時開放。
Festilumi沉浸式光影樂園門票怎樣買？收費如何？
門票即日起於festilumi官網發售。
票價方面
12歲以上成人：周一至四$168、周五至日$198、公眾假期$228；
4歲至11歲小童：周一至四$128、周五至日$168、公眾假期$188；
長者：周一至四$128、周五至日$168、公眾假期$188；
3歲以下幼童：免費入場。
