聖誕燈飾13推介｜尖東光影牆！中環4K投影光影匯＋20米高聖誕樹

聖誕燈飾2025｜聖誕好去處｜聖誕去邊好？臨近聖誕，香港不少地方都會掛上琳瑯滿目的聖誕燈飾，《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整理最新聖誕燈飾活動推介，除了有尖沙咀中心及帝國中心全新的AI光影匯演外，今年還有迪士尼的升級版夜間匯演、中環8大地標的3D投影匯演等，可謂相當豐富！如果想提早Plan定聖誕活動，就要留意下文！



香港聖誕燈飾2025【1】利東街⸺聖誕嘉年華／8米高聖誕樹／音樂＋飄雪匯演／2萬顆LED燈塑造歐洲聖誕小鎮

即日至2026年1月1日，灣仔利東街將舉行聖誕嘉年華Luminous Carnival，變身成充滿歐洲風情的聖誕小鎮，以超過2萬顆智能LED燈製成各式各樣的燈飾遍布大街小巷！

除了中庭設有8米高的幻彩聖誕樹，以及旋轉木馬、摩天輪等造型燈飾外，還有多個巨型聖誕鈴及聖誕球燈飾橫跨200米長的林蔭步道上空。當夜幕降臨，整個利東街便會熠熠生輝，非常浪漫！

活動另一重頭戲，Luminous Symphony燈光音樂匯演將在每晚5時30分舉行，每隔20分鐘，街道便會上演一次長達3分鐘的燈光音樂匯演。而在12月的每個星期五、六，以及平安夜、聖誕節與除夕夜，更會有飄雪匯演，帶來充滿冬日風情的聖誕氣氛！

此外，12月20及25日下午，還會有聖誕老人、雪人、小精靈及薑餅人等角色快閃現身，與觀眾互動合照，活動多樣，無論大小朋友都能樂在其中！

聖誕嘉年華Luminous Carnival

活動日期：即日至2026年1月1日

亮燈時間：上午10時至11時

地點：利東街林蔭步行街及中庭



Luminous Symphony燈光音樂匯演

活動日期：即日至2026年1月1日

亮燈時間：下午5時30分至晚上10時50分（每隔20分上演一節，每節3分鐘）

地點：利東街中庭



Let It Snow!飄雪匯演

活動日期：2025年12月5至6日、12至13日、19至20日、24至26日及31日

亮燈時間：晚上7時半、8時半及9時半（每節15分鐘）

地點：利東街中庭



聖誕老人村快閃派對

活動日期：2025年12月20日及25日

亮燈時間：下午3時半至4時、下午4時半至5時

地點：利東街中庭



香港聖誕燈飾2025【2】尖沙咀中心、帝國中心⸺全新AI光影匯演／化身成聖誕裝飾主角

今年聖誕，尖沙咀中心及帝國中心將首次推出全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，讓各大市民的照片和溫馨故事能成為聖誕佈置的一部分！由即日起至12月5日，大家可透過官網報名，分享自己和家人的溫馨照片和背後故事，被選中的朋友，圖片將會透過AI動畫形式，伴隨溫暖的燈光設計，一同投射在維港兩岸的巨型光影幕牆上，共同創造城市聖誕回憶！

尖沙咀中心及帝國中心將有AI光影匯演「Windows of Wonder」。（官方圖片）

活動日期：2025年11月27日起至2026年1月4日

亮燈時間：下午6時至11時

地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心及帝國中心外牆



香港聖誕燈飾2025【3】愉景灣⸺20米高的金色玻璃城堡／燈光投影／飄雪／Jeffrey主持亮燈儀式

即日至2026年1月1日期間，愉景北商場、愉景廣場及D'Deck將舉辦「意式冬日慶典2025」，屆時愉景廣場會設有閃亮玻璃屋，以及愉景北商場的20米高金色玻璃城堡。此外，愉景廣場的D'Deck海濱長廊及愉景北商場的心鎖長廊會變成聖誕星光大道，璀璨的燈飾交織成浪漫聖誕燈海，讓人仿如置身意大利廣場！

而廣場在晚上更會有絢麗的燈光投影和飄雪效果，各處散發著浪漫的節日氣氛。值得一提，愉景灣將在今日（11月21日）舉行聖誕亮燈儀式，屆時，著名男歌手兼演員魏浚笙（Jeffrey） 更會帶領巡遊、主持亮燈儀式及演唱！

夢幻冬日飄雪

日期：2025年11月22日、23日、29日、30日、12月6日、7日、13日、14日、20日、21日、24日、25日、26日、27日、28日、2026年1月1日（星期六、星期日、平安夜及公眾假期）

飄雪時間：下午3時至3時10分、下午6時至6時10分



聖誕亮燈儀式及巡遊

日期：2025年11月21日

亮燈時間：下午6時45分

地點：愉景北商場



香港聖誕燈飾2025【4】中環皇后像廣場⸺聖誕天地／20米高戶外聖誕樹

旅發局年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」即日至2026年1月4日舉行！活動今年首度與置地公司合辦，將中環皇后像廣場花園打造成「聖誕天地」，往年大受歡迎的20米高（約6層樓）戶外聖誕樹將再度現身。整個「聖誕天地」將佈滿玩具飛船、小木偶、小火車等，在臨近聖誕節時，更有聖誕頌歌表演、由12間小木屋組成的聖誕市集等精彩聖誕活動！

日期：即日至2026年1月4日

地點：香港島中環皇后像廣場花園（南、北）

時間：即日 晚上8時至晚上11時30分／2025年11月15日至12月21日 下午4時至晚上11時30分、上午11時至晚上11時30分／2025年12月22日至2026年1月4日 上午11時至晚上11時30分



香港聖誕燈飾2025【5】中環八大地標建築⸺光影匯·中環／3D投影聖誕圖案

由11月28日起，環繞「聖誕天地」的八大地標建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈將上演創新的沉浸視聽匯演「光影匯·中環」。

國際級製作團隊將透過4K投影機和絢麗的燈光特效，在建築外牆上呈現充滿細節的冬日場景。匯演融合30個全息投影及多棵大樹的光雕投影，增強影像層次感。此外，團隊更特別重新編曲9首經典樂曲，包括《Santa Claus is Coming To Town》、《It's the Most Wonderful Time of the Year》等，營造沉浸式的視聽體驗！

「光影匯·中環」精彩場景率先看：

+ 3

日期：2025年11月28日至2026年1月4日

地點：中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈、渣打銀行大廈

時間：晚上7時30分至晚上10時30分（每30分鐘循環匯演）



香港聖誕燈飾2025【6】遮打道⸺星光長廊／歷年最大型的聖誕互動裝置

除了「聖誕天地」的八大地標建築，遮打道亦會亮起浪漫的「星光長廊」，沿途30棵樹木將懸掛閃爍的燈飾，與聖誕天地的夢幻美景互相輝映，於街道上營造出夢幻的節日氛圍。此外，歷年最大型的聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」亦會再次出現在置地廣場中庭，予各位盡情打卡！

遮打道⸺星光長廊／歷年最大型的聖誕互動裝置（官方圖片）

日期：2025年11月28日至2026年1月

地點：香港島中環置地廣塲中庭及中環遮打道一帶



香港聖誕燈飾2025【7】馬會×大館⸺12米高的巨型聖誕樹、馬戲表演

由2025年12月1日至2026年1月4日，香港賽馬會（馬會）與大館將舉辦「馬會×大館⸺小心意•大眾樂2025」，除了有亮麗的聖誕燈飾外，還有12米高的巨型聖誕樹、互動遊樂空間、音樂表演，以及大館節慶節目「玩轉大館馬戲季」，提供世界級藝術水準的演出！與此同時，在聖誕期間，大館內超過30間餐廳、零售店舖還會推出限定餐飲菜單、手作精品及創意工作坊，讓大家在觀賞聖誕燈飾之餘，還可參與各式各樣的聖誕限定活動！

香港賽馬會（馬會）與大館將舉辦「馬會×大館⸺小心意•大眾樂2025」。（官方圖片）

活動日期：2025年12月1日至2026年1月4日（音樂禮贊：聖誕亮燈儀式由2025年12月1日晚上6時開始）

時間：每日早上8時至晚上11時

地點：中環荷李活道10號大館



玩轉大館馬戲季2025

日期：2025年12月12日至2026年1月1日



香港聖誕燈飾2025【8】華懋集團旗下商場⸺Chill織熊聖誕派對／8米高織物系北極熊燈飾

由11月14日起至1月4日期間，華懋集團旗下的8個商場，將舉行首個「Chill織熊聖誕派對」。其中如心廣場一期露天廣場，將有多隻Chill織北極熊公仔，以及8米高Chill巨型Chill織熊戶外大型裝置，裝置在晚間會亮起閃爍燈飾，充滿聖誕氣氛，啱晒打卡影相！而8大商場亦會舉辦不同的聖誕節目，如Chill AI 人生四格拍攝體驗、Chill織熊聖誕派對週末市集、聖誕歌舞及Busking表演等，完全不怕聖誕節沒有娛樂活動！

日期：即日至2026年1月4日

地點：如心廣場、好運中心、翩滙坊、順福糧倉、粉嶺名都商場、希爾頓中心、上水名都商場，以及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心



香港聖誕燈飾2025【9】海港城⸺迪士尼合作／戶外9米高聖誕樹／魔雪奇緣裝置

即日至2026年1月4日，海港城將再度與香港迪士尼合作，舉辦「Magical Christmas@海港城」活動，除了在維多利亞港海旁、商場內設有多個打卡熱點，及限定快閃店外，在海運大廈露天廣場更有9米高的聖誕樹主裝飾，以及以香港迪士尼歷來最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」花車為靈感的米奇與好友主題裝置，讓大家盡情打卡！

日期：即日至2026 年1月4日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭



香港聖誕燈飾2025【10】香港迪士尼⸺迪士尼星夢光影之旅：星空派對／聖誕樹亮燈禮／升級版匯演

香港迪士尼每年聖誕都有特別活動，而適逢今年樂園20周年，更特別推出「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」夜間匯演。這次升級版匯演長達30分鐘，結合立體光雕投影、無人機表演、水幕投影等8種元素，並首次由城堡一直延伸至美國小鎮大街，讓大家沉浸在充滿童話色彩的夢幻氣氛之中！此外，迪士尼樂園聖誕節最具代表性的聖誕樹燈飾，亦會舉行「夢想成真聖誕樹亮燈禮」，讓入場人士一同見證聖誕樹亮起的魔法一刻！

日期：即日至2026年1月4日

地點：香港迪士尼樂園



香港聖誕燈飾2025【11】黃埔天地⸺18萬顆燈飾／4.5米鏡映星語聖誕樹／12米長燈海裝置／巨型懸浮聖誕球

今個聖誕，黃埔天地將化身成聖誕夢幻舞台，逾18萬顆璀璨燈飾，揉合聖誕球、光影投影，以及巨型雪花光雕等互動元素，為「黃埔號」塑造充滿音樂、電影與舞台魅力的打卡熱點！

其中最矚目的打卡亮點，定必是由三層聖誕拱門前後視覺交錯組成、高達4.5米的「鏡映星語聖誕樹」；以及「星光樂章花園」內，逾12米長的「漫天花之隧道」燈海裝置。而穿過花園後，更有「星霧飄雪光雕」，多顆巨型聖誕球懸浮半空，宛如進入魔法世界！

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

亮燈時間： 下午5時至晚上11時

地點：黃埔天地黃埔號及德安街



香港聖誕燈飾2025【12】沙田新城市廣場⸺戶外沉浸式水幕匯演／聖誕奇幻嘉年華

沙田新城市廣場為慶祝7樓戶外空中花園NTP Sky Garden開幕，將聯乘日本知名光雕藝術團隊NAKED Inc.，在戶外水幕打造期間限定的光影匯演。率先亮相的「星夜願語．光影匯演」，將結合戶外聖誕氛圍及現場投影，並融合水幕、光影、藝術與音樂等元素，讓觀眾置身投影花海和聖誕星光之中。

而新城市廣場1期3樓中庭亦有「聖誕奇幻嘉年華 Christmas Circus TOWNival」，場內設4大夢幻打卡點，包括全港首個室內6米高「聖誕樹旋轉滑梯」，以及巨大版的水晶球。在星期五及周末更有飄雪體驗，讓大家在漫天飛雪下感受白色聖誕！

星夜願語．光影匯演

日期：即日起至2026年1月1日

地點：新城市廣場7樓戶外空中花園



香港聖誕燈飾2025【13】荃灣廣場⸺5米高白雪唯美聖誕樹／聖誕小小精靈兵團打卡位／聖誕魔鏡牆

即日至2026年1月1日，荃灣廣場將變成「夢幻冰雪樂園」！在L5 PLAY GARDEN空中樂園，將推出3大冰上嬉戲新體驗和3大打卡裝置，包括：「1,500呎戶外飄雪溜冰場」，引入全港首個商場「兒童雪地碰碰車」，在特定時段更有飄雪效果；另有佈滿燈飾、擺設的5米高「白雪唯美聖誕樹」；期間限定的「聖誕小小精靈兵團」打卡位；以及長達20米、設有哈哈鏡、魚眼鏡及巨型心形鏡的「聖誕魔鏡牆」，啱晒一家大細前往慶祝聖誕！

日期：即日至2026年1月1日

時間：中午12時至下午7時

地點：荃灣廣場L5 空中樂園

