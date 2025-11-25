尖沙咀聖誕燈飾｜半島CHANEL/海港城/1881扭蛋機　1地睇光影Show

尖沙咀聖誕燈飾2025｜尖沙咀每年都有十分璀璨的聖誕燈飾，特別是特別是尖東一帶、橫跨行車路及大廈的大型燈飾及光影藝術！今年聖誕除了繼續有尖東光影藝術匯演，亦有半島酒店外的CHANEL主題燈飾、海港城及1881等商場大型裝置，即看內文了解尖沙咀聖誕燈飾打卡攻略！



尖沙咀聖誕燈飾【1】半島酒店⸺CHANEL主題燈飾！打卡標誌性小飾物＋巨型聖誕樹

CHANEL和香港半島酒店已經連續第五年合作呈獻節日主題燈飾，今年的聖誕燈飾由CHANEL精心設計，採用了多達74個CHANEL的標誌性小飾物及LOGO佈置半島酒店的外建築，搭配每晚8時和10時的燈光匯演更華麗！此外，在香港半島酒店內亦同步設置了同一主題的標誌性巨型聖誕樹，絕對要去打卡！

香港半島酒店

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

地點：尖沙咀梳士巴利道22號



尖沙咀聖誕燈飾【2】海港城⸺迪士尼合作／戶外9米高聖誕樹／魔雪奇緣裝置

即日至2026年1月4日，海港城將再度與香港迪士尼合作，舉辦「Magical Christmas@海港城」活動，除了在維多利亞港海旁、商場內設有多個打卡熱點，及限定快閃店外，在海運大廈露天廣場更有9米高的聖誕樹主裝飾，以及以香港迪士尼歷來最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」花車為靈感的米奇與好友主題裝置，讓大家盡情打卡！

海港城

日期：即日至2026年1月4日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈展覽大堂、海運大廈地下中庭



尖沙咀聖誕燈飾【3】1881 Heritage⸺聯乘BABY MILO®！巨型夾公仔機+扭蛋機

1881 Heritage在今個聖誕聯乘街頭潮流品牌A BATHING APE®旗下角色BABY MILO®，以「Unwrap Santa Claw's Surprises」主題呈獻聖誕主題裝飾！1881廣場中央設有巨型夾公仔機，機內有高達1.6米騎著木馬的BABY MILO®！公仔機的後方展示了24隻珍藏限量版玩具BE＠RBRICK，旁邊亦設有趣怪的香蕉「扭蛋」裝置及$1夾夾機！

1881 Heritage

日期：即日至2026年1月4日

地點：尖沙咀廣東道2號A



尖沙咀聖誕燈飾【4】尖沙咀中心、帝國中心⸺全新AI光影匯演／化身成聖誕裝飾主角

今年聖誕，尖沙咀中心及帝國中心將首次推出全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，讓各大市民的照片和溫馨故事能成為聖誕佈置的一部分！由即日起至12月5日，大家可透過官網報名，分享自己和家人的溫馨照片和背後故事，被選中的朋友，圖片將會透過AI動畫形式，伴隨溫暖的燈光設計，一同投射在維港兩岸的巨型光影幕牆上，共同創造城市聖誕回憶！

尖沙咀中心及帝國中心將有AI光影匯演「Windows of Wonder」。（官方圖片）

尖沙咀中心、帝國中心

活動日期：2025年11月27日起至2026年1月4日

亮燈時間：下午6時至11時

地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心及帝國中心外牆



