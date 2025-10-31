東京聖誕市集2025｜7大好去處！53萬顆燈飾+巨金字塔　六本木必去

東京聖誕節2025｜東京聖誕市集2025｜每逢聖誕，東京各個地區都會舉辦大規模的聖誕市集，其熱鬧氣氛加上華麗的聖誕燈飾，讓城市幻化成一片燈海，好不浪漫！《香港01》好食玩飛記者已為大家整理7大必去的東京聖誕市集，除了有著名的明治神宮外苑外，今年丸之內街道還會以《迪士尼》為主題裝飾整個街道，非常夢幻！以下將為大家一一介紹，讓大家在聖誕節來臨之前，提早Plan行程！



東京聖誕市集必去2025【1】明治神宮外苑——格林童話與歐洲故事為靈感／14公尺巨大聖誕金字塔

東京每逢聖誕節都會舉辦多個聖誕市集，當中以「明治神宮外苑」最為受歡迎。市集以格林童話與歐洲故事為靈感設計，周圍林立著一排排歐式木製小屋，猶如走進童話故事般，相當夢幻。

其中最為觸目的，便是高達14公尺的巨大聖誕金字塔。當夜幕降臨，金字塔伴隨著音樂亮起閃閃金光，氣氛隨即變得更加浪漫。此外，市集還會販賣各式各樣來自歐洲各地的紅酒、德國香腸、手作飾品等，讓大家一邊品嘗美酒，一邊欣賞市集燈飾，過一個微醺的聖誕夜！

活動日期：2025年11月21日至2025年12月25日

活動時間：活動首日為16:00-21:30；11月24日起為11:00-21:30（最後入場 20:30、最後點餐21:00）

地址：東京都新宿區霞丘町2-3／東京都立芝公園4號地

交通方法：東京Metro銀座線「外苑前」站步行約5分鐘／JR「信濃町」站步行約8分鐘



東京聖誕市集必去2025【2】東京晴空塔——53萬顆燈飾街區／全新聖誕燈飾／魔法時鐘投影Show

東京晴空塔的聖誕市集是每年的聖誕節焦點之一。市集今年將以「繪本中的聖誕市集」為主題，營造充滿童話色彩的氛圍。市集將販售各種聖誕雜貨與熱紅酒。而開幕首日更有全長4公尺的巨大麵包與遊客共享。

值得一提，晴空塔今年更打破傳統，首次更新聖誕燈彩，以全新的「飾品樹」「優雅樹」與「聖誕老人」三種主題燈光登場，並結合每15分鐘變化一次的魔法時鐘投影Show，營造浪漫的聖誕氣氛。此外，東京晴空塔城將被多達53萬顆燈飾包圍，各處盡是打卡位！

2025東京晴空塔「夢幻聖誕」

活動日期：2025年11月1日至12月25日

活動地點：東京都墨田區押上1-1-2



東京晴空塔特別點燈

活動日期：2025年11月6日至12月25日

點燈時間：17:30-22:00（12月24、25日延長至24:00）



「光之魔法時鐘」投影秀

活動日期：2025年11月6日至12月25日

活動時間：17:00-22:00

地址：東京晴空塔城4樓「Sky Arena」



繪本中的聖誕市集

活動日期：2025年11月6日至12月25日

營業時間：11:00-22:00

地點：東京都墨田區押上1丁目1-2（東京晴空塔城4樓）

交通：從JR東京站搭乘JR總武線快速線，在錦系町站下車，然後換乘東京Metro半藏門線，在押上（晴空塔）站下車。



東京聖誕市集必去2025【3】橫濱紅磚倉庫——異國風情紅磚建築／12公尺聖誕樹／特設30公尺的星空屋頂燈飾

橫濱紅磚倉庫為明治、大正時代的磚造建築，處處洋溢著優雅的異國風情，令人印象深刻。倉庫每年聖誕都會舉辦市集，而市集今年將以「時間」作為主題，擺放著一座座的德國風木屋攤位，與紅磚外牆相互映襯，別具浪漫氣氛！

大家除了可在這裡盡情打卡外，攤位還會提供各種德國香腸、紅酒、脆皮烤雞等美食，而在市集中央更會設置一棵高達12公尺的聖誕樹，樹上掛滿逾2萬顆led燈，隨著音樂變換色彩。值得一提，市集今年還特別佈置了長達30公尺的星空屋頂燈飾，猶如一條佈滿星光的銀河，視覺效果十分震撼！

活動日期：2025年11月21日至2025年12月25日

活動時間：

11月21日 17:00-21:00（最後入場 20:30）／

11月22日至12月5日 11:00-21:00（最後入場 20:30）／

12月6日至12月25日 11:00-22:00（最後入場 21:30）

地址：神奈川県横浜市中区新港1-1（橫濱紅磚倉庫廣場、紅磚倉庫公園）

入場費用：一般入場票500-1,000日圓、優先入場票1,500-2,000日圓、優先入場票4,500-5,000日圓（附贈限量馬克杯），尊榮包廂2,1000-40,000日圓、小學生以下免費（需有家長陪同）；12月5日前中學生以下免費。

交通方法：從JR橫濱站搭乘港未來線至日本大通站或馬車道站，出站後步行約6分鐘即可抵達。



東京聖誕市集必去2025【4】六本木之丘——約93萬盞銀藍色的LED燈燈海

六本木之丘聖誕每年都會舉辦聖誕市集，作為日本的老字號聖誕市集，其規模相當盛大，當中最大特色便是長達約400公尺的欅坂燈飾「SNOW＆BLUE」，以約93萬盞銀藍色的LED燈塑造出充滿夢幻氛圍的燈海街道，一直延伸至大屋根天台廣場。而聖誕市集則會重現德國斯圖加特（Stuttgart）的經典風情，到處洋溢著濃厚的歐陸氣息，期間更會集結10間主題店舖，販售各式各樣的美食、聖誕雜貨等。

活動日期：2025年11月22日至12月25日

活動時間：11:00-21:00

地址：東京都港區六本木6-10-1（六本木新城園區、欅坂通、66廣場、大屋頂廣場）

交通方法：搭乘東京Metro日比谷線至六本木站1C出口



東京聖誕市集必去2025【5】六本木 MIDTOWN——飄落雪花／歐洲小鎮打卡點

六本木 MIDTOWN今年將以「Your Christmas Story」為主題，將庭園設成「Midtown Garden」，展示充滿夢幻氣氛的燈飾。燈光會隨著遊客的腳步逐漸變換色彩，當夜幕降臨時，天空還會飄起閃爍的泡泡；而每12分鐘更會有雪花緩緩落下，營造出就像歐洲小鎮的浪漫氣氛，非常值得打卡拍照。

除了燈海外，聖誕市集則集結了手作雜貨、香氛蠟燭、玻璃飾品、人偶等聖誕小物以及甜點，追求儀式感的朋友切物錯過！

活動日期：2025年11月13日至12月25日

活動時間：17:00-23:00

地址：東京都港區赤坂9-7-1

交通方法：搭乘東京Metro日比谷線至六本木站8號出口



東京聖誕市集必去2025【6】麻布台之丘——17間小店市集／香檳色聖誕樹

麻布台之丘聖誕市集將於11月22日至12月25日舉行。市集集結12間人氣食店和5間精品店，營造出溫馨熱鬧的節日氣氛。而市集的一大亮點，便是其香檳色的「冷杉聖誕樹」，當夜幕降臨時，聖誕樹還會閃爍著金光閃閃的星光，非常浪漫，為整個麻布台之丘添加了不少夢幻色彩。

活動日期：2025年11月22日至2025年12月25日

活動時間：11:00-21:00

地址：東京都港區麻布台1-3-7

交通方法：搭乘東京地鐵日比谷線至神谷町站，從5號出口出直達。



東京聖誕市集必去2025【7】丸之內——歷年最大規模的市集／1.2公里聖誕燈飾街道

東京「丸之內」街區今年的聖誕市集將會新增至19間，為歷年最大規模的市集。現場將有4公尺的聖誕樹、10座小屋型餐飲攤位、歐陸風的古董雜貨等。而同期亦會以《迪士尼》動畫為主題裝飾整個街道，包括《魔雪奇緣》、《反斗奇兵》、《魔髮奇緣》等人氣角色將會出現在街道各處，讓民眾一邊閒逛市集，一邊沉浸在具有迪士尼色彩的聖誕氣氛之中。

此外，經典活動「丸之內點燈2025（Marunouchi Illumination 2025）」亦將於11月13日開始舉行，屆時長達1.2公里的「丸之內通」，街道兩旁約200多棵路樹將掛上優雅的聖誕燈飾，非常浪漫！

丸之內聖誕市集

活動日期：2025年11月13日至2026年2月15日

地址：東京丸之內地區（丸大樓、新丸大樓、丸之内oazo商場、丸之内BRICK SQUARE等）

交通方法：搭乘 JR、東京 Metro 丸之内線至東京站直達。



丸之內點燈2025（Marunouchi Illumination 2025）

活動日期：2025年11月13日至2026年1月4日

地址：東京丸之內地區（丸大樓、新丸大樓、丸之内oazo商場、丸之内BRICK SQUARE等）



東京聖誕酒店推薦 新開幕／近景點／鄰近車站

東京聖誕酒店推介【1】宜必思尚品東京東銀座酒店（Ibis Styles Tokyo Ginza East）

宜必思尚品東京東銀座酒店（Ibis Styles Tokyo Ginza East）位於東京的心臟地帶，於2023年6月開幕，距離銀座車站和新橋車站均需步行6分鐘，若前往築地市場站、銀座站、東銀座站、東京車站等亦可步行前往，交通方便。酒店客房舒適，空間感大，酒店亦設有頂層大浴場，配備室內和室外池，晚上宵夜時段更提供免費茶泡飯及免費雪條！

宜必思尚品東京東銀座酒店（Ibis Styles Tokyo Ginza East）

房價：人均HK$467起（標準雙人間）

地址：東京都中央區新富1-2-13

交通：寶町站步行5分鐘

宜必思尚品東京東銀座酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京聖誕酒店推介【2】Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）

Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）在2024年7月隆重開幕，鄰近日本橋、大丸松板屋百貨等景點及購物中心，來往車站只需步行8分鐘，地理位置極佳！酒店擁有99間客房，房間空間雖然不算大，但設備齊全，配備浴缸，房內光源亦充足。酒店亦提供24小時前台服務，就算凌晨到酒店都可以隨時入住！

Nest酒店東京八重洲（Nest Hotel Tokyo Yaesu）

房價：人均HK$383起（雙床房）

地址：東京都中央區日本橋兜町18-3

交通：日本橋站步行8分鐘

Nest酒店東京八重洲搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

東京聖誕酒店推介【3】迦努東京（Janu Tokyo）

迦努東京（Janu Tokyo）於2024年3月開業，是安縵旗下新品牌迦努的第一間酒店。酒店坐落於六本木，在聖誕期間更可以看到六本木東京中城的80萬顆藍白燈飾，非常浪漫！酒店提供122間客房及套房，配備露台、浴缸、特大床、咖啡機等設施，部分房間更享有東京塔景觀！酒店亦設有Spa、健身室、室內游泳池、餐廳等設施。

迦努東京（Janu Tokyo）

房價：人均HK$4,059起（豪華特大床房；包早餐）

地址：東京都港區麻布台1-2-2

交通：神谷町站步行6分鐘

迦努東京搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

